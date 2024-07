V Británii začaly parlamentní volby. Konzervativní straně hrozí největší porážka v moderní historii

Na 46 milionů voličů ve Velké Británii vybírá od čtvrtečního rána své poslance do Dolní sněmovny. Volební modely předpokládají výrazné vítězství dosud opoziční Labouristické strany vedené Keirem Starmerem. Ta by mohla získat vůbec největší parlamentní většinu v historii. Po čtrnácti letech by tím zároveň skončila vláda Konzervativní strany. Londýn 10:51 4. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cedule u Westminsterského opatství ukazuje směr do volební místnosti | Foto: Maja Smiejkowska | Zdroj: Reuters

Volební místnosti se v zemi s téměř 70 miliony obyvatel otevřely v 7.00 místního času (8.00 SELČ) a voliči mohou hlasovat do 22.00 (23.00 SELČ).

Nejnovější průzkumy předpokládají, že v Dolní sněmovně se 650 poslanci by labouristé mohli mít až 431 křesel. To by bylo nejvíce, co kdy získala jedna strana v dolní komoře od roku 1832, kdy byla parlamentní reforma.

Hraje se ale také o to, kdo bude hlavní opoziční silou. Jestli to budou konzervativci, nebo je předběhnou třeba Liberální demokraté. A také se hraje o to, kolik konzervativních kandidátů přeskočí ve volebních obvodech kandidáty strany Reform UK Nigela Farage. V průzkumech je tato strana sice v oblibě na druhém místě, ale vzhledem k přepočítávání hlasů v Británii, by strana mohla mít jen zhruba pět poslanců.

Krátce po uzavření volebních místností zveřejní televizní stanice exit polly, tedy odhad rozdělení 650 křesel v Dolní sněmovně vypracovaný na základě dotazování voličů u hlasovacích míst. Konečné výsledky by měly být známy v pátek dopoledne.

The polls are open.



Vote Conservative to stop the Labour supermajority which would mean higher taxes for a generation. pic.twitter.com/NPH7lSeDFc — Rishi Sunak (@RishiSunak) July 4, 2024

Překvapivý červencový termín voleb určil premiér a šéf konzervativní vlády Rishi Sunak, který nechal dosavadní sněmovnu rozpustit na konci května. Od nástupu do funkce v roce 2022 se podobně jako jeho strana potýká s velmi nízkou popularitou a konzervativci v krátké kampani svou masivní ztrátu v průzkumech na labouristy nijak zásadně nestáhli.

Vše tak nasvědčuje tomu, že Sunaka v Downing Street, sídle britských premiérů, po volbách vystřídá někdejší prokurátor Keir Starmer, který Labouristickou stranu vede od roku 2020.

Volby 2024 ve Velké Británii v plném proudu. West Hampstead, Londýn. pic.twitter.com/arAZ3Eu8hx — jaromir marek (@jaromirmarek1) July 4, 2024

Pokud se papírové předpoklady naplní, převezme Británii sužovanou hlubokými problémy - od stagnující ekonomiky přes špatný stav veřejných služeb až po nedůvěru v politiky.

Sunakovi se sice podařilo krátce před vypsáním termínu voleb srazit inflaci na zhruba dvě procenta, Britové ale kritizují zdravotnictví, kde jsou velmi dlouhé čekací doby, nebo také kvůli vysoké inflaci dlouho se zvyšující ceny potravin či hypoték. A řada z nich volá po změně, chtějí ukončit „chaotické“ vedení země a ekonomiky. Konzervativci ale tvrdí, že mají plán, jak vše vyřešit.

„Je čas pro změnu. Myslím, že i samotní konzervativci prohru svým způsobem uvítají. Je jasné, že výzvy a problémy, které příští vládu čekají, budou opravdu velké,“ soudí jeden z voličů na severu Londýna.

Předseda britské opoziční Labouristické strany Keir Starmer | Foto: Maja Smiejkowska | Zdroj: Reuters