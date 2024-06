Pirátská europoslankyně Gregorová míří do frakce Zelených. STAN řeší ohledně přestupu morální dilema

Jediná zvolená europoslankyně Pirátů Markéta Gregorová vstupuje do frakce Zelených a Svobodné evropské aliance (Greens/EFA). Potvrdila to Radiožurnálu. Do poslední chvíle přitom zvažovala vstup do liberální skupiny Renew. „Zelení mi ve výsledku nabídli nejvíc možností a prostředků,“ uvedla Gregorová. Ve skupině Zelených vytvoří delegaci s pěticí europoslanců ze strany Volt. Od stálé zpravodajky Brusel 11:35 26. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslankyně Pirátů Markéta Gregorová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Se skupinou Renew Gregorová vyjednávala ještě začátkem tohoto týdne. Vstup zvažovala zejména poté, co minulý týden hnutí ANO oznámilo, že v liberální frakci končí. Zelení prý ale nakonec nabídli lepší podmínky. „Například půjdu do tří výborů jako svých hlavních, což je poměrně unikátní, europoslanci mají obvykle jen dva výbory,“ uvedla Gregorová.

Pracovat tak bude ve výborech pro mezinárodní obchod (INTA), pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) a ve výboru pro občanské svobody a spravedlnost (LIBE).

Dosud Gregorová tvořila delegaci s dalšími dvěma Piráty z Česka a jedním pirátským europoslancem z Německa, ti však ve volbách neuspěli. Nejužší spolupráci tak proto naváže s Voltem. „Budeme například sdílet hlasovací seznamy, což mi výrazně usnadní práci. Protože rozdíl mezi Piráty a Zelenými je lehce větší než mezi Piráty a Voltem,“ vysvětlila Gregorová.

Gregorová společně s europoslanci strany Volt z Nizozemska a Německa vytvoří jednu z nejsilnějších delegací ve skupině Zelených. „Budeme si tím pádem moci diktovat i mnoho podmínek, případně legislativ, které budeme chtít,“ uvedla pro Radiožurnál.

Dilema hnutí STAN

O frakci Renew neuvažovala jen Gregorová. Liberální skupina dlouhodobě láká také hnutí STAN. Překážkou však byla přítomnost sedmi europoslanců hnutí ANO. Starostové tak minulý týden oznámili, že vstupují do Evropské lidové strany (EPP), tedy frakce, kde jsou zakotvení také europoslanci TOP 09 a KDU-ČSL.

Andrej Babiš však vzápětí oznámil, že ANO z Renew (i z politické strany ALDE) odchází. Podle ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) tento vývoj postavil Starosty před dilema. „Osobně si myslím, že by nám bylo programově lépe v Renew než v EPP. Ve chvíli, kdy jsme se dohodli s EPP, tak jsme se dozvěděli, že to je jinak. A teď máme morální dilema,“ uvedl Dvořák. Uvnitř hnutí se podle něho vede debata, zda by nyní odchod z EPP byl „slušný a čestný“.

Podle nově zvoleného europoslance STAN Jan Farského však Starostové pravděpodobně zůstanou v EPP. „Pořád jsme členy EPP a nikdo nenavrhl změnu. Takže pokud nedojde k dalším otřesům, nečekám změnu,“ uvedl Farský.

Kam s dalšími?

Nejasná je zatím budoucnost sedmi europoslanců hnutí ANO. Z Renew sice odešli, ale vstup do jiné frakce neoznámili.

Ve hře je varianta vytvoření zcela nové frakce společně s europoslanci z maďarské strany Fidesz premiéra Viktora Orbána a slovenského Směru premiéra Roberta Fica. Pro vytvoření nové politické skupiny je však třeba minimálně 23 europoslanců z minimálně sedmi členských stát.

Zástupci ANO ovšem tuto možnost ani žádné jiné varianty nekomentují. A je možné, že v Evropském parlamentu skončí bez politické rodiny. V podobné situaci jsou nyní noví europoslanci koalice Přísahy a Motoristů Filip Turek a Nikola Bartůšek.

O případných nových frakcích musí být rozhodnuto nejpozději do 4. července. Krajně pravicová skupina Identita a demokracie (ID) ale v úterý podle informací Radiožurnálu navrhla posunutí termínu na 8. července.