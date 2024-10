Politická korektnost levice je strašná, není ale stejně nebezpečná jako republikáni, soudí Klvaňa

Nastal čas pro komiksovou postavu, pro karikaturu, napsal o amerických volbách Tomáš Klvaňa, který právě vydává knihu Svět podle Trumpa. V čem je pro něj Kamala Harrisová politickou hádankou? „Když vyhraje, mám obavu. Ale je menší než ty škody, které by na systému napáchal Trump,“ říká v pořadu Osobnost Plus pro Český rozhlas Plus odborník na Spojené státy a vysokoškolský pedagog z New York University Prague Tomáš Klvaňa. Osobnost Plus Washington 0:15 23. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Klvaňa vydává už druhou knihu o Trumpovi za osm let. „Lidé, kteří ho poznali a dívají se na něj kriticky, tvrdí, že je to člověk nesmírně povrchní,“ popisuje. „Já jsem od něj žádnou reflexi nikdy neslyšel, takže tomu spíš věřím.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tomáš Klvaňa, odborník na Spojené státy a vysokoškolský pedagog

V Republikánské straně ale není možné uspět a zároveň říkat, že Donald Trump prohrál prezidentské volby v roce 2020 naprosto právoplatně.

„J. D. Vance by se nestal viceprezidentským kandidátem, kdyby jasně neřekl, že volby byly zfalšované, prezidentem má být Trump a Joe Biden je nelegitimní prezident. To je naprosto otevřená lež, pro kterou neexistuje žádný důkaz. Ale v republikánské straně to prostě říct nemůžete,“ přibližuje pedagog.

Přitom Vance dříve Trumpa kritizoval. „Je to nesmírně inteligentní člověk. Najednou ale otočil, protože se chtěl dostat do politiky,“ připomíná Klvaňa.

Bezzásadová kariéristka?

Americká politická scéna je rozdělená hlavně na republikány a demokraty, v jejichž širší koalici jsou krajně levicoví politici.

„Lidé jako Bernie Sanders, tedy socialistický senátor za Vermont, nebo Alexandria Ocasio-Cortez, kongresmanka z New Yorku, se hlásí k socialistickým myšlenkám demokratických socialistů Spojených států,“ připomíná Klvaňa.

„Takové to vylučování z univerzit za názory, což se samozřejmě děje. Vylučování z korporací za to, že vás někdo označí za misogyna nebo rasistu, aniž byste řekl něco, co by před deseti patnácti lety nebylo divné,“ jmenuje dopady této politiky.

4:22 Interrupce před volbami dělí americkou společnost. Aktivisté jsou před klinikami i parlamentem Číst článek

„Tohle je na levici strašná věc, ta politická korektnost, ten wokeismus. Ale není to stejný typ nebezpečí jako republikánská strana,“ zamýšlí se pedagog.

Demokratická kandidátka Kamala Harrisová se podle něj posunula do středu. „Ona se tak strašně snaží oslovovat středové republikány, že tím podle mě opravdu hodně irituje svoji levici. Ale levice je překvapivě disciplinovaná a nechává ji na pokoji, protože prostě chce vyhrát volby,“ usuzuje Klvaňa.

„Buď je to bezzásadová kariéristka, což je možné. To je ten horší případ. Anebo je to opravdu středová politička, která ale viděla, že strana se posunovala doleva, tak prostě šla doleva,“ hodnotí Harrisovou.

Za slabinu Harrisové považuje to, že dosud neprošla vrcholnou světovou politikou.

„Je netestovaná. Když vyhraje, mám obavu, co bude dělat ve vztahu k Vladimiru Putinovi, co bude dělat ve vztahu k Číně, co bude dělat ve vztahu k Izraeli a dalším velmi důležitým věcem. Ale tahle moje obava je menší než škody, které by na systému napáchal Donald Trump,“ uzavírá Klvaňa.

Proč se dnes republikáni s Trumpem v čele zasekli a nemůžou se pohnout dál? Čím to, že nejrůznější šiřitelé spikleneckých teorií se napojují spíš na republikány a u demokratů je moc nevidíme? Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus v audiu na začátku článku.