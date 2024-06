Polsko zrušilo vyšetřovací příkaz pro stejnopohlavní páry. Platil pro ně, pokud chtěly uznat manželství

Polská prokuratura už nebude zasahovat do úředního uznávání svazků párů stejného pohlaví, které se vzaly v zahraničí. Národní prokurátor zrušil vyšetřovací příkaz zavedený za minulé pravicové vlády. Aktivisté za lidská práva a LGBT+ lidé rozhodnutí vítají. Dál ale chtějí zákon, který by jim umožnil mít sňatek s partnerem stejného pohlaví v Polsku. Varšava 21:44 26. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polské zákony uznávají jako sňatek pouze manželství a v polské ústavě je definované pouze manželství ženy a muže (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Dosud to fungovalo tak, že pokud kdokoliv, tedy polský občan, uzavře sňatek v zahraničí, tak pak musí požádat domácí matriční úřad o tzv. přepis, o úřední registraci sňatku. Pokud to požadoval pár lidí stejného pohlaví, musel matriční úřad vždy uvědomit státní zastupitelství.

Bylo to nařízení, které vydal minulý ministr spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce v jednom Zbigniew Ziobro, předseda Suverénního Polska, což byl koaliční partner Práva a spravedlnosti.

Prokurátor pak musel vydat stanovisko, které bylo vždy zamítavé, protože polské zákony uznávají jako sňatek pouze manželství a v polské ústavě je definované pouze manželství ženy a muže. Jde o článek 18.

Pravděpodobně poslední známý případ, kdy prokuratura vyšetřovala takovou žádost, se týká spisovatelky Renaty Lisové, která si v Kodani, tedy v Dánsku, vzala svou partnerku. 19. června pak dostaly obě ženy oznámení, jedno se týkalo zahájení řízení o přepisu oddacího listu a druhé vyrozumění prokuratury.

Interpretace polské ústavy

V posledním roce se o polské části ústavy, která pojednává o manželství, hodně mluví, protože podle odpůrců sňatků párů stejného pohlaví polská ústava jasně definuje jedinou možnou podobu manželství. Pak je tu ale výklad, jehož zastánkyně je například bývalá soudkyně Ústavního soudu a také bývalá veřejná obhájkyně lidských práv Ewa Łętowska.

„Článek je pouze o tom, že manželství, které je svazkem ženy a muže, tedy je hetero, je pod zvláštní ochranou, protože tak je to napsané v ústavě. Podobně je tomu v případě rodiny a rodičovství. To ale přeci nevylučuje situaci, v které na nižší úrovni, podústavní, existuje právo, které například uznává svazky partnerské, anebo horribile dictu (je hrůzné říci) manželství dvou lidí stejného pohlaví.“ Podle ní polská ústava nevylučuje uznání jiných podob sňatku.

Legalizace sňatků stejnopohlavních párů?

Premiér Donald Tusk před loňskými parlamentními volbami sliboval, že pokud povede vládu, zlegalizuje sňatky stejnopohlavních párů. Návrh zákona měl být hotový do konce zimy, ale zatím hotový není. Zatím není ani na pořadu dne, kdy by o něm měl hlasovat Sejm nebo kdy by měl vůbec dorazit do Sejmu.

Problém je, že na něm nedokážou najít schodu strany vládní koalice, která je velmi široká. S manželstvím pro všechny nesouhlasí například lidovci. Přístup ke sňatkům byl proto i tématem varšavských pochodů rovnosti tento měsíc. Například jeden z účastníků Tomek ale pořád věří, že se jednou možnosti uzavření nějakého druhu partnerství dočká.

O manželství pro LGBT+ lidi mluvila a mluví i už zmiňovaná spisovatelka Renata Lisová. „Není nic jako lesbická láska. Pardon, ale jak něco takového slyším, moc nerozumím, o čem mluvíme. Mohl by mi to někdo vysvětlit? Co to je lesbická láska? Protože prostě je láska.“

Polsko patří dodnes mezi země, které neumožňují žádnou formu sňatku ani registrované partnerství nebo manželství pro lidi stejného pohlaví. Neumožňují ani adopci dětí a to ani vnitřní adopci, například pokud jsou dvě mámy nebo dva tátové a jeden z rodičů je biologickým rodičem, tak ten druhý nemá ve vztahu k dítěti žádná rodičovská práva.