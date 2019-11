Španělé zadrželi první narkoponorku, která přeplula Atlantik. Vezla přes tři tuny kokainu

Narkoponorku zadrželi Španělé v neděli u severozápadního pobřeží. Převážela přes tři tuny kokainu ve 152 balících. „V Evropě bylo takové plavidlo zadrženo poprvé,“ řekl zástupce španělské vlády. Na palubě byli tři členové posádky, po jednom z nich policie stále pátrá. Madrid 17:45 27. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ponorka převážející drogy z Kolumbie a zadržená v neděli policií u severozápadního pobřeží Španělska měla na palubě přes tři tuny kokainu, který by se na černém trhu prodal za více než 100 milionů eur (asi 2,6 miliardy korun). Ve středu o tom informovaly místní úřady poté, co se jim podařilo ponorku dostat do přístavu.

Plavidlo, jehož vyzdvižení ze dna komplikovalo špatné počasí, je podle deníku El País první narkoponorkou, která přeplula Atlantik do Evropy a podařilo se ji zadržet.

Španělé u severozápadního pobřeží zadrželi ponorku se třemi tunami kokainu | Foto: Forta | Zdroj: Reuters

Ponorka dlouhá asi 20 metrů měla na palubě 152 balíků s kokainem, řekl ve středu v přístavu Aldán novinářům Javier Losada, zástupce španělské vlády v Galicii. Právě v tomto autonomním regionu nedaleko hranic s Portugalskem se ponorku podařilo zadržet poté, co překonala asi 7000 kilometrů z Kolumbie. Její tříčlenná posádka se v neoprenech pokusila uplavat a jednomu z nich se to povedlo.

Policie zadržela v neděli dva Ekvádořany, kteří jsou nyní ve vazbě. Podle jejich výpovědi byl třetím členem posádky Španěl, po kterém policie stále pátrá.

Historická operace

Vyšetřovatelé zatím neví, komu byl kontraband určen. Muselo jít ale zřejmě o velký zločinecký gang, protože výroba ponorky, zhotovené speciálně pro tento účel, stála přes dva milony eur (asi 50 milionů korun), uvedl deník El País. Vyrobena byla podle něj tajně v Surinamu či Guayaně.

„Šlo o historickou operaci, protože v Evropě bylo takové plavidlo zadrženo poprvé,“ řekl ve středu novinářům Losada. Podle něj se tato mezinárodní operace zapíše do dějin boje proti drogovým zločincům jako milník.

Losada také poděkoval úřadům USA, Británie, Brazílie a Portugalska, které se na zadržení ponorky podílely. Losada uvedl, že upozornění, že se přes Atlantik blíží podezřelé plavidlo, dostala španělská protiteroristická tajná služba 21. listopadu od mezinárodního protidrogového střediska MAOC. To sídlí v Lisabonu a pracují v něm experti několika zemí Evropské unie.

Policie podle deníku El País věděla už řadu let o tom, že narkokartely posílají do Evropy a Afriky drogy ponorkami, ale dosud se nepodařilo žádnou zadržet.