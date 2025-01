Přes 700 zaměstnanců McDonald’s v Británii žaluje firmu. Viní ji z diskriminace, obtěžování i homofobie

Přes 700 zaměstnanců amerického fastfoodového řetězce McDonald’s v Británii se přidalo k žalobě podané na společnost kvůli obtěžování. Napsal to server britského deníku The Guardian. Své nadřízené viní mimo jiné z diskriminace, homofobie či sexuálního obtěžování. Žaloba se týká stovek restaurací. Skandál odhalila před více než rokem stanice BBC. Za tu dobu McDonald’s propustil 29 lidí, napsala s odkazem na vyjádření šéfa firmy před poslanci. Londýn 23:45 7. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První stížnosti na nevhodné chování v McDonald’s se objevily před více než rokem (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Stovky současných i bývalých začínajících zaměstnanců restaurace s rychlým občerstvením, z nichž některým je teprve 19 let, se obrátily na advokátní kancelář Leigh Day, aby jednala jejich jménem. Žaloba se týká více než 450 poboček řetězce.

„Mám pocit, jako bych o tom s manažery nesměl mluvit,“ řekl Guardianu jeden devatenáctiletý zaměstnanec McDonald’s, který vyhledal pomoc právníků. „Můj šéf mi řekl, že pokud se s tím neumím srovnat, měl bych odejít. To, co jsem ale slyšel, by neměl slyšet nikdo. Řekli mi, že jsem teplouš. To mi bylo velmi nepříjemné - nesnáším pracovat tady,“ dodal.

Další, nyní již bývalý zaměstnanec restaurace v regionu Midlands v centrální Anglii, se svěřil BBC, že ho kolegové šikanovali kvůli poruchám učení a vadě oka. Také byl podle BBC svědkem rasistického chování manažerů restaurace k ostatním zaměstnancům, které se pokusili také osahávat.

Případy obtěžování zahrnují podle advokátní kanceláře Leigh Day třeba i nevhodné otázky týkající se sexu včetně počtu sexuálních partnerů a vykořisťování mladých zaměstnankyň, píše The Guardian.

Případy zneužívání

První stížnosti na nevhodné chování v McDonald’s se objevily před více než rokem, kdy začala případy zkoumat BBC. Ta v úterý napsala, že pracovníci řetězce v Británii stále čelí sexuálnímu zneužívání a obtěžování navzdory slibu společnosti situaci řešit.

„Opakovaně jsme žádali BBC o poskytnutí podrobností k těmto hluboce znepokojujícím případům, abychom byli schopni věc plně prošetřit, ale neobdrželi jsme je. Jak usuzujeme, většina případů se stala před více než 12 měsíci,“ citoval The Guardian prohlášení McDonald’s.

„Jakýkoliv případ nevhodného chování a obtěžování je nepřijatelný a bude rychle a pečlivě prošetřen,“ řekl mluvčí společnosti. Firma podle něj například představila on-line kanál věnovaný whistleblowingu s názvem Red flags (v překladu varovné signály), kde se mohou zaměstnanci svěřit se svými stížnostmi, a také oddělení pro vyšetřování „určené k odstranění jakéhokoliv chování, které neplní vysoké standardy, jež McDonald’s od všech zaměstnanců vyžaduje“.

Šéf společnosti v Británii Alistair Macrow v úterý při slyšení před členy parlamentu uvedl, že kvůli sexuálnímu obtěžování firma za poslední rok propustila 29 lidí, píše BBC. V reakci na úterní zprávu BBC řekl, že případy v ní zveřejněné jsou odporné, nepřijatelné a že v McDonald’s pro ně není místo.

McDonald’s je ve Spojeném království jedním z největších zaměstnavatelů v soukromém sektoru. Ve více než 1400 restauracích pro firmu pracuje zhruba 168 000 lidí, píše The Guardian. Loni v září se ukázalo, že v jedné z britských poboček McDonald’s pracovalo jako moderní otroci několik Čechů.