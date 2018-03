Putin řekl, že nikdy nevydá Rusy podezřelého ze zasahování do voleb v USA

Ruský prezident Vladimir Putin se zapřisáhl, že Rusko nikdy nevydá Spojeným státům své občany, obviněné za oceánem ze vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016. „Nikdy. Nikdy. Rusko nikomu nevydá své občany,“ prohlásil prezident v rozhovoru, poskytnutém americké televizi NBC, jehož výňatky byly odvysílány v neděli. Moskva 20:32 4. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidenti Ruska a USA Vladimir Putin a Donald Trump | Zdroj: Reuters

Prezident v americké televizi zdůraznil, že Rusové obvinění z vměšování do voleb v USA nepůsobili ve službách ruské vlády. „Vím určitě, že nereprezentovali ruský stát či ruské úřady. Nemám ani tušení, co prováděli, a nevím, jak to s nimi vypadá,“ prohlásil.

Spojené státy nemají s Moskvou žádnou smlouvu o vydávání a nemohou ji přinutit vydat své občany. Ustanovení v ruské ústavě přímo zakazuje vydávání ruských občanů do cizích zemí, připomenula agentura AP.

Přestože obvinění Rusové nejspíše nikdy nestanou před americkou spravedlností, rozsáhlá obžaloba podle expertů posloužila k tomu, aby se zvětšilo povědomí veřejnosti o komplikované kampani cizího vměšování do amerických voleb.

A již roky americké ministerstvo spravedlnosti podporuje obvinění cizinců v nepřítomnosti, aby je zostudilo a ztížilo jim cestování do zahraničí.

13 ruských občanů

Minulý měsíc bylo v USA zveřejněno podrobné obvinění 13 ruských občanů a tří ruských firem z pokusů ovlivnit volby z roku 2016. Byly mezi nimi i dvě společnosti z holdingu Concord, které patří ruskému miliardáři Jevgeniji Prigožinovi, figurujícímu mezi 13 obviněnými.

Miliardář, přezdívaný „Putinův kuchař“ kvůli lukrativním zakázkám na dodávky armádní stravy, je údajně hlavním sponzorem organizace, která z Ruska šíří demagogické zprávy a dezinformace. Na Prigožinovy firmy je údajně napojena také společnost, vysílající ruské žoldnéře do Sýrie.

Obvinění čítající 37 stran podle týmu amerických vyšetřovatelů pod vedením Roberta Muellera podala federální velká porota ve Washingtonu, která byla speciálně sestavena pro dozor nad vyšetřováním podezření z ruského vměšování do voleb.

Téhož dne americký prezident Donald Trump poprvé uznal, že Rusko se vměšovalo do americké politiky před prezidentskými volbami v roce 2016. Předtím Trump tuto možnost popíral.