Dva ostrovy v Řecku hlásí kvůli suchu stav nouze. Vláda zvažuje omezení pro turisty

Řecké ostrovy vysychají. Na ostrovech Leros a Sifnos už kvůli nedostatku vody vyhlásili nouzový stav. Vodní krize v Egejském moři trvá už řadu let, letos se ale situace vyhrotila. Příčinou je nedostatek srážek v kombinaci s prodlouženým létem, svůj díl viny ale nese i masový turismus. Dlouhodobé sucho navíc zvyšuje riziko požárů. Athény 17:18 7. července 2024

Nedostatek vody je obrovským problémem. V cisternách nebo nádržích chybí užitková voda, není ale ani pitná voda. Problém byl podle Timothyho Kottakise, starosty ostrova Leros, ve špatné údržbě odsolovacích jednotek, nečistili je správně.

Řešením by mohlo být vyčerpávání vrtů na vodu. V nich je ale také málo vody, protože strašně dlouho na Kykladských ostrovech nepršelo a podzemní vody jsou vyčerpané, vysychají i prameny. Lidé mají na pití balenou vodu a voda na další použití se dováží cisternovými loděmi a dál do vesniček potom cisternami.

Dalo by se říct, že za posledních pět let se starostové všech obcí - například na ostrovech Náxos, Tinos, Andros a Mykonos - snaží najít řešení. Náxos nebo Mykonos mají odsolovací jednotky. Jinde to řeší nádržemi nebo vrty na vodu. Ale ten problém je všude velký.

Příliš mnoho turistů

Místní obyvatelé si stěžují na starosty a místní správu, že to vůbec neřeší. Vadí jim liknavost úřadů, je tady velká byrokracie. Je vidět, že jak každý rok stále méně a méně prší, tak se podzemní vody vyčerpávají.

Například Náxos produkuje brambory, maso, sýr, a dokonce tyto potraviny i vyváží. Ale místní zemědělci uvádějí, že produkce brambor letos vůbec nebude fungovat.

Místní si stěžují a dokonce se obávají, že letos v létě, když přijedou v srpnu turisté, tak budou muset odjet například do Athén nebo na jiné místo, protože voda pro ně už nebude.

Řecká vláda se snaží předejít protestům místních, protože například na ostrově Santorini je obrovský přebytek turistů. Dennodenně tam v létě zastavující velké zaoceánské lodě a jsou tam miliony turistů. Proto se řecká vláda chystá přijmout opatření, že například omezí návštěvnost ze zaoceánských lodí. Zatím ještě nic nepřijala. Nicméně místní nebo veřejnost si nemyslí, že toto zachrání Řecko nebo Kykladské ostrovy před nedostatkem vody.

Lidé si myslím, že by vláda ve spolupráci s klimatology a meteorology měla udělat dlouhodobější plán, protože je vidět už letos v létě, že je nedostatek vody obrovský. A lidé se obávají, co bude příští rok.