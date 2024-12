Policie kroužila kolem Fica. ‚Vláda tvrdí, že to je jak v 50. letech. Není,‘ kritizuje exministryně

Vláda Roberta Fica (Směr) za jediný rok výrazně proměnila slovenskou justici. Ve zrychleném řízení reformovala trestní zákoník a zrušila Úřad speciální prokuratury, který se zabýval třeba i případem vraždy novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. „Klíčový problém není zrušení prokuratury, ale proč a jak k němu došlo,“ zdůrazňuje bývalá ministryně spravedlnosti Lucia Žitňanská, podle níž se zpozdí projednávání některých případů. Chyba systému Bratislava 19:14 4. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chyba systému: Speciál Slovensko, díl čtvrtý | Zdroj: Koláž Český rozhlas

Žitňanská připomíná, že ke změnám došlo ve zkráceném legislativním procesu a bez přechodného období, které by umožnilo dokončení a předání případů a zaškolení nových lidí. Poukazuje také na zásadní snížení trestních sazeb za korupci a ekonomickou kriminalitu.

Úřad vznikl v roce 2004 s cílem vyšetřovat mimořádně závažnou trestnou činnost. „Klíčovým argumentem byla snaha přetnout lokální vazby, které tu fungovaly po období mečiarismu, a to na úrovni vyšetřovatelů, prokurátorů i soudů,“ vysvětluje v pořadu Chyba systému Žitňanská.

Podle investigativního novináře Marka Vagoviče byl motiv pro zrušení speciální prokuratury jednoduchý.

„Současná vládní garnitura si co nejrychleji potřebovala zajistit beztrestnost. Ruku v ruce s tím jde snižování trestních sazeb a promlčecích lhůt,“ tvrdí.

Ohrožené podle něj nyní je například projednávání kauzy Očistec, která spočívá v propojení oligarchů, politiků a bývalého vedení policie pod hlavičkou někdejšího policejního prezidenta a nyní poslance vládního Směru Tibora Gašpara.

„Případ je na soudu, je podaná obžaloba, ale už dva roky to různými obstrukcemi natahují. Dosavadní prokurátor Michal Šúrek byl odstaven, a když to převezme někdo jiný, umím si představit, že v současné atmosféře pod Marošem Žilinkou coby generálním prokurátorem tu žalobu můžou klidně stáhnout. A to by byl definitivní konec vyšetřování kauz tohoto typu,“ soudí.

Jak poznamenává, organizovaný zločin má na Slovensku jiný charakter než v Česku. Kromě větší míry násilí se vyznačuje silnějšími vazbami na politické špičky. „Jeden operativec mi vyprávěl, jak mu členové zločinecké skupiny říkali: ‚Nás nikdy nedostanete, náš šéf hrával poker s Robertem Kaliňákem, s ministrem vnitra‘.“

Zneužívání moci

Robert Fico byl jako opoziční politik obviněn ze založení a podpory zločinecké skupiny a zneužívání pravomocí. Policie odposlouchávala chatu, kde se konaly schůzky. Na Ficovu námitku, že kauza byla zpolitizovaná a ukázkou zneužití moci, Vagovič reaguje tím, že policisty k Ficovi dovedl řetězec důkazů a výpovědi členů zločineckých skupin.

„Dělali to, na co měli důkazy. Měli se snad tvářit, že to nevidí? Kdyby to nestíhali, tak by to byl zas opačný problém. Naopak si myslím, že právě to, co se děje dnes, je zneužívání moci. Že policisty kolem Jána Čurilly postavili mimo službu a ministerstvo vnitra za to dostalo pokutu 90 tisíc eur. Nebo odstavení prokurátora Michala Šúrka. Zneužívají moc, aby si zachránili kůži,“ upozorňuje.

V čele Úřadu speciální prokuratury stál bývalý politik Daniel Lipšic, který měl vazby na expremiéra Igora Matoviče.

„Bylo to reputační riziko a instituci to zatěžovalo, což se projevovalo i nízkou mírou důvěryhodnosti. Čímž ale nezpochybňuji jeho práci. A současnou vládu to neopravňuje k pomstychtivosti či tvrzením, že se tu odehrávaly politické procesy jako v 50. letech,“ zdůrazňuje Žitňanská.

„Manipulují tím veřejné mínění a do budoucna je to velmi nešťastné, protože všechno jednou skončí, i tato vláda, a toto brání dalšímu budování právního státu. Slovensku to škodí,“ kritizuje. Podle ní i přes všechny chyby justiční systém v zásadě funguje a dokáže různá pochybení napravovat.

Poslechněte si celý podcast v úvodu článku.