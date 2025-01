Po Ficově cestě do Moskvy zůstává řada otazníků. Neví se ani, jak se dostal do Moskvy

Slovenský premiér Robert Fico vyrazil krátce před vánočními svátky rokovat do Moskvy s Vladimirem Putinem. Tuto informaci média získala od srbského prezidenta Alexandara Vučiće, zatímco doma na Slovensku – zdá se – nikdo nic nevěděl. Co se podařilo zjistit týden po návštěvě a jak by taková cesta měla standardně vypadat, shrnuje slovenský Denník N. Svět ve 20 minutách Bratislava/Moskva 6:00 6. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Fico a Vladimir Putin | Foto: Gavriil Grigorov/Sputnik | Zdroj: Reuters

Slovenská veřejnost stále neví, kdy se cesta dohodla, kdo všechno se jí zúčastnil, kdy a jak Fico do Ruska letěl, ani kdy se vrátil. Zcela jasné není ani to, o čem se v Kremlu debatovalo, píše Denník N.

Ficova ‚suverénní politika všech stran‘? Nahrává Putinovi a na Západě už není vnímán jako spojenec Číst článek

Fico ve statusu na sociálních sítích napsal, že v dlouhém rozhovoru si s Putinem vyměnili názory na vojenskou situaci na Ukrajině, možnosti brzkého mírového ukončení války a na vzájemné vztahy mezi Slovenskou republikou a Ruskou federací.

Na druhé straně se ke schůzce vyjádřil Putinův poradce Jurij Ušakov, který byl na jednání přítomen. Ruské agentuře TASS prozradil, že rozhovor trval přibližně dvě hodiny. Její účastníci se prý dotkli otázky energetiky a do hloubky se věnovali současné situaci na Ukrajině, včetně způsobů, jak válku ukončit.

‚Pohrdání pravidly diplomacie‘

Novináři Denníku N se obrátili na současnou europoslankyni Ľubicu Karvašovou ze strany Progresivní Slovensko, která v minulém volebním období pracovala jako poradkyně několika premiérů pro evropské záležitosti a podílela se i na přípravě jejich zahraničních cest. Podle ní není na Ficově cestě do Moskvy standardního vůbec nic.

Slovenská média hledala, kde se nachází Fico. Zřejmě se drží v ústraní v luxusním hotelu ve Vietnamu Číst článek

„Je úplně mimo jakékoliv standardy země, která je členem Evropské unie a NATO, aby premiér jel na jednání takovým způsobem. Je to pohrdání pravidly diplomacie par excellence,“ konstatovala Karvašová s tím, že něco podobného během svého působení v politice ještě nezažila.

Dosud bývalo zvykem zahraniční cesty členů vlády průběžně schvalovat a dopředu plánovat. Denník N ale upozorňuje, že veřejnosti chybí odpovědi na zásadní otázky. Mimo jiné třeba není jasné, jestli o cestě s předstihem věděl prezident republiky Peter Pellegrini nebo proč o ní byl informován zrovna prezident Srbska.

I v minulosti sice docházelo k tomu, že některé zahraniční cesty schvalovala vláda dodatečně. V případě premiéra Fica se ale možná rodí nový standard, protože dochází k opožděnému schvalování i v případech, kdy jde o cesty avizované týdny či měsíce předem.

Jak se dostal do Moskvy?

Co se týká konce tranzitu plynu do Evropské unie přes Ukrajinu, jde o věc, o které se ví už od října předloňského roku, připomíná exministr zahraničních věcí Miroslav Wlachovský. „Měli rok na to, aby se tím zaobírali a aby takovou cestu v případě nutnosti zajistili,“ upozorňuje a dodává, že i v takovém případě by byl adresát nesprávný, protože plynovod přece vede přes území Ukrajiny.

Fico pohrozil Kyjevu zastavením dodávek elektřiny. Ukrajinský energetický expert to považuje za směšné Číst článek

Pokud jde o Ficovu návštěvu Moskvy, neví se ani to, jak dlouhou dobu v Rusku strávil nebo jak a s kým cestoval. Podle informací Denníku N byly všechny čtyři vládní speciály v době jednání v Kremlu doma na Slovensku.

„To ho přivezla ruská zpravodajská služba? Nebo letěl komerčním letem? Kdo platil náklady, kdo ho doprovázel? Je to otázka nejen bezpečnosti, ale i korupce,“ zlobí se další bývalý ministr zahraničních věcí Rastislav Káčer. Upozorňuje také na skutečnost, že chybí oficiální zpráva z cesty, kterou má dostat k dispozici vláda. Materiál sice může být utajený a neveřejný, ale musí existovat.

Ficův kabinet však nedostává ani zprávy po summitech Evropské rady, připomíná Karvašová s tím, že poslední je z října 2023. Zákonná povinnost pro předkládání informací o zahraničních cestách sice neexistuje, uznává bývalý ministr Wlachovský, jde ale o zvyklost.

Kdo jel s Ficem?

S premiérem obvykle jezdívá na zahraniční cesty přinejmenším státní tajemník ministerstva zahraničních věcí nebo poradce premiéra pro evropské záležitosti. Obě tyto pozice v současné době zastává Marek Eštok.

Podle europoslankyně Karvašové je také zvykem přizvat šéfy resortů, jejichž agenda má být předmětem debaty. V případě cesty do Moskvy by mohlo jít o ministryni hospodářství Denisu Sakovou ze strany HLAS a ministra zahraničí Juraje Blanára ze Směru.

6:09 Politolog: Pro Fica je setkání s Putinem prestižní záležitost. V očích Evropy je to zarážející Číst článek

Veřejnost ale nemá žádné informace o tom, kdo Fica do Moskvy doprovázel. Na Kremlem zveřejněných fotografiích se kromě slovenského premiéra a ruského prezidenta objevil jen Putinův poradce Ušakov. I toto složení ale bylo „absolutně nestandardní“, upozorňuje Wlachovský, podle kterého se žádný partner dobrovolně nevystaví situaci, kdy je v menšině.

Káčer považuje za nejdůležitější otázku to, jestli byli o Ficově cestě informováni ostatní členové vlády. Premiér není majitelem firmy, glosuje exministr a dodává, že to, co dělá Fico, není v zájmu Slovenska, ale Ruské federace.

Otazníky zůstávají viset i nad tím, jestli byl informován prezident Pellegrini. Na cestu reagoval až 23. prosince prohlášením, že od premiéra očekává bližší informace o výsledcích jednání. Upozornil také, že návštěva Ruska v době války má mimořádně silný zahraničně-politický rozměr, a varoval před poškozením Slovenska v očích spojenců v Evropské unii a Severoatlantické alianci, uzavírá slovenský Denník N.