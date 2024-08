Rok po Prigožinově smrti zůstávají ‚nezodpovězené otázky‘. Wagnerovci se rozdělili, vliv ale stále mají

Putinův kuchař, šéf žoldnéřské Wagnerovy skupiny a v posledních měsících svého života hlasitý kritik vedení ruské armády. Jevgenij Prigožin zemřel přesně před rokem při pádu soukromého letadla. Stalo se tak pouze dva měsíce po tom, co jeho jednotky táhly na Moskvu. Ani rok po jeho smrti na něj Rusové nezapomněli. A jeho žoldnéři stále hrají roli nejen ve válce na Ukrajině. Moskva 6:20 23. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Na hřbitově v Prigožinově rodném Petrohradu se tyčí jeho socha téměř v životní velikosti. Hrob se pro jeho obdivovatele stal poutním místem. A Prigožinův kult nepřežívá jen v Petrohradu. Také v Moskvě lidé nosí květiny na improvizované pamětní místo v blízkosti Kremlu.

Tažení na Moskvu a Prigožinova smrt V červu 2023 se wagnerovci v čele s Jevgenijem Prigožinem rozhodli táhnout na Moskvu. Předcházela tomu Prigožinova několikaměsíční kritika ruského vojenského velení. Žoldnéři obsadili Rostov na Donu na jihozápadě Ruska. Tažení, které rozechvělo režim Vladimira Putina, ale až do Moskvy nedorazilo, jednotky se zastavily asi 200 kilometrů před hlavním městem po intervenci běloruského diktátora Alexandra Lukašenka. Prigožin se po nevydařené vzpouře měl stáhnout podle dohody do Běloruska. Pak oznámil, že se zaměří na africké aktivity a několik dní před svou smrtí zveřejnil video, na kterém byl údajně v Africe. Letadlo s Prigožinem se po výbuchu zřítilo během cesty z Moskvy do Petrohradu jen dva měsíce po neúspěšném puči. Spolu s ním zemřelo i několik dalších členů paramilitární skupiny.

„Byl to v podstatě gangster, ale zároveň ‚člověk z lidu‘ s výsledky ceněnými hlavně vlasteneckou částí společnosti. V posledních měsících se navíc nebál říkat věci na rovinu, například že válka je vedena špatně a že je zapotřebí s tím něco dělat,“ řekl letos v červenci v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Ondřej Ditrych, seniorní analytik pařížského EU Institute for Security Studies.

Mnoho lidí, kteří na pietní místa přicházejí, stále odmítá uvěřit, že pád letadla byl skutečně jen nešťastnou náhodou, jak zní oficiální verze ruských úřadů, a ne pomstou za pokus o převrat. Někteří dokonce odmítají uvěřit, že je Prigožin skutečně po smrti. „Zůstává tolik nezodpovězených otázek,“ řekl agentuře DPA v červnu třiašedesátiletý Rus, který na hrob chodí pravidelně.

Kde jsou wagnerovci?

Jednou z otázek může být, co se po Prigožinově skonu dělo s Wagnerovou skupinou, kterou vedl. Dlouhá léta do žoldnéřských řad verboval bývalé členy ruské armády, po začátku války na Ukrajině lákal zločince z ruských věznic, a to včetně vrahů nebo pachatelů těžkých zločinů.

Podle dokumentů týkajících se výplat kompenzací rodinám padlých žoldáků jen u Bachmutu padlo asi 18 tisíc z celkem 50 tisíc mužů, které Prigožin naverboval po začátku ruské agrese.

Hrob Jevgenije Prigožina v Petrohradě | Foto: Anton Vaganov | Zdroj: Reuters

Prigožinovy jednotky ale byly také cenným nástrojem ruských operací v Africe a Sýrii.„Wagnerova skupina byla pro Rusko neuvěřitelně geopoliticky a ekonomicky důležitá, takže nikdy úplně nezanikla, jak někteří naznačovali,“ vysvětlila pro BBC expertka Sorcha MacLeodová z Kodaňské univerzity.

Velení měl převzít Prigožinův syn Pavel, který údajně sám bojoval ve válce v Sýrii. Zprávy o osudu žoldnéřů se ale různí. Po Prigožinově smrti část z nich podepsala smlouvu s ruskou armádou a vrátila se na Ukrajinu. Mělo jít o wagnerovce, kteří se po puči v červnu 2023 stáhli do Běloruska.

Pod křídla ruské armády chtěl vojáky přetáhnout i Vladimir Putin. Měsíc po Prigožinově smrti jednal s někdejším členem vedení žoldnéřské Wagnerovy skupiny Andrejem Troševem o vytvoření dobrovolnických jednotek určených zejména pro boj na Ukrajině.

Pod vedením Pavla Prigožina skupina obnovila nábor a byla zařazena pod ruskou národní gardu, která podléhá přímo prezidentovi a za úkol má například potlačování jakýchkoli protestů.

Ruská BBC vypátrala, že se další bývalé jednotky wagnerovců přičlenily ke kadyrovcům a spadají tak pod vliv klíčového Putinova muže v Čečensku Ramzana Kadyrova.

Část žoldnéřů skončila také v Africe. Moskva měla prý africkým představitelům nabízet takzvaný balíček pro přežití režimu výměnou za přístup ke strategicky důležitým surovinám. Kreml tak navázal na předešlou strategii Wagnerovy skupiny.

Letos v červenci skupina přiznala, že ztratila velké množství bojovníků v bojích proti tuarežským povstalcům v blízkosti hranic Mali s Alžírskem. Ani v jedné z těchto zemí přitom neměla oficiálně operovat.

„Bývalí wagnerovci jsou nyní pod větší kontrolou kremelské vlády a skupina nemá takovou autonomii na režimu jako dříve. Zároveň Prigožinovo impérium utrpělo velkou ekonomickou ránu, protože hodně záviselo na osobních kontaktech, které měl Prigožin,“ řekl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Ondřej Ditrych.

V posledních týdnech se spekuluje o tom, že by wagnerovci mohli přijet z Afriky na pomoc ruské armádě, která se brání ukrajinským útokům v Kurské oblasti. Někteří ruští váleční blogeři už dříve napsali, že žoldnéři do oblasti odrazili, informace se ale nedají ověřit z nezávislých zdrojů.