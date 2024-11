‚Říkáme našim spojencům, že to není náhoda.‘ Za výbušnými balíky z Litvy podle Vilniusu stojí GRU

Za balíky s výbušninou odeslanými z Litvy do dalších evropských zemí stojí Rusko, uvedl v úterý poradce litevského prezidenta. Je to poprvé, co litevský představitel poukázal na ruskou vojenskou rozvědku GRU kvůli konkrétním sabotážím. Západní vlády a zpravodajské služby již dříve poukázaly na Rusko jako zdroj série požárů a sabotáží v Evropě, které měly destabilizovat spojence Ukrajiny, napsala agentura Reuters.

Vilnius 16:31 5. listopadu 2024