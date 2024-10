Britská policie vyšetřuje požár u DHL. Podezřívá ruské agenty z umístění zápalného zařízení do balíku

Při požáru na birminghamském předměstí Minworth z 22. července nebyl nikdo zraněn. Plameny zlikvidovala místní hasičská brigáda a zaměstnanci, píše britský list. Dotyčný balík pravděpodobně do skladu DHL dorazil letecky, i když není známo, zda šlo o nákladní, nebo dopravní letoun, ani komu byl balíček adresován. Pokud by se balík vznítil už za letu, mohlo by to mít vážné důsledky, poznamenal The Guardian.

Podobný incident se koncem července stal také v Německu, kdy se letecky zaslaný balík vznítil v logistickém centru DHL v Lipsku. Vyšetřovatelé podle britského listu zjišťují možnou souvislost mezi oběma incidenty. Německé úřady tento týden uvedly, že pokud by se balíček vznítil za letu, mohlo se letadlo zřítit.

Incident v Birminghamu byl oficiálně potvrzen až poté, co se případem zabýval The Guardian ve spolupráci s německými stanicemi WDR a NDR. „Můžeme potvrdit, že policisté z protiteroristického oddělení vyšetřují incident v komerčních prostorech na Midpoint Way v Minworthu,“ uvedl mluvčí londýnské protiteroristické policie.

The Guardian připomíná, že ředitel britské kontrarozvědky MI5 Ken McCallum minulý týden poukázal na to, že ruská vojenská rozvědka GRU patrně vytrvale snaží způsobovat chaos v britských a evropských ulicích například žhářskými útoky a sabotážemi. Rusko přitom své nebezpečné akce podle McCalluma provádí s „rostoucí bezohledností“.

Ruské akce jsou však kontraproduktivní, protože vedou ke „zvýšené operační koordinaci s partnery z celé Evropy i mimo ni“, upozornil šéf britské tajné služby.