Sériový vrah McArthur dostal v Kanadě doživotí. Sexuální predátor ukryl části obětí v květináčích

Kanadský soud v pátek uložil doživotní trest sériovému vrahovi Bruci McArthurovi, který má na svědomí vraždy osm mužů. Soudce ho označil za sexuálního predátora, který zabíjel pro své uspokojení. Jeho oběti umíraly pomalou a bolestivou smrtí, po smrti jejich těla rozřezal a části ukryl v květináčích. Případ šokoval homosexuální komunitu v Torontu a soudní proces bedlivě sledovala celá země, poznamenala agentura Reuters. Toronto 22:39 8. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sériový vrah Bruce McArthur, který zavraždil osm mužů | Zdroj: Reuters

Soudce John McMahon nazval McArthura „sexuálním predátorem“, který zabíjel pro své vlastní „pokřivené chorobné uspokojení“ a uvedl, že oběti umíraly pomalou a bolestivou smrtí.

Jak dodal, není pochyb, že „by Bruce McArthur pokračoval v zabíjení“. Rovněž neprojevil žádné známky lítosti nad spáchanými činy.

O podmíněné propuštění může požádat nejdříve za 25 let, tedy až mu bude nejméně 91 let, informovala kanadská média.

I kdyby se ale McArthur ve vězení dožil 91 let, šance na podmíněné propuštění nejsou podle soudce velké. Státní zástupce Craig Harper dokonce žádal o možnost povolit žádost o podmíněné propuštění až po uplynutí 50 let. To by McArthurovi bylo 116. Podle soudce by ale tento krok byl pouze symbolický.

Využil zranitelnosti svých obětí

Bruce McArthur byl zatčen loni v lednu a původně čelil obžalobě za vraždu dvou mužů, kteří byli pohřešováni od roku 2017. Policie ale poté objevila ostatky dalších šesti obětí na místech, kde McArthur pracoval jako zahradník. Většina obětí měla vazby na homosexuální komunitu v Torontu.

Sériový vrah Bruce McArthur, který zavraždil osm mužů, před soudem v Kanadě | Zdroj: Reuters

Jako oběti si vybíral lidi žijící osaměle nebo na okraji společnosti, často s asijskými nebo blízkovýchodními kořeny.

Jak soudce prohlásil, obžalovaný muž využil zranitelnosti svých obětí, například v souvislosti s jejich psychickým stavem nebo faktem, že žijí dvojí tajný život. Jejich zmizení pak nepřilákalo téměř žádnou pozornost.

Jedna z obětí například skrývala, že je homosexuál a pocházela z muslimské rodiny. Další byla imigrantem s drogovými problémy. Třetí zavražděný byl uprchlík, který měl být deportován. A další byl bezdomovec, závislý na kokainu a živící se jako prostitut.

Podle prokuratury McArthur oběti většinou zabíjel ve své ložnici a opakovaně je škrtil rukama nebo s pomocí provazu. Jejich těla po vraždě rozřezával a ostatky ukrýval v květináčích na místech, kde pracoval jako zahradník. Vraždy se podle prokuratury staly v letech 2010 až 2017, často jim předcházelo sexuální napadení.

Jedno z nejrozsáhlejších vyšetřování

Když policie v lednu loňského roku vtrhla do vrahova bytu, v posteli objevila přivázaného dalšího mladého muže, naštěstí nezraněného. Podle soudce se mohl stát devátou McArthurovou obětí.

Experti na podobné zločiny poznamenali, že je nezvyklé, když se někdo stane sériovým vrahem až později ve svém životě. Jak ale uvedla prokuratura, žádné důkazy o nějakých dřívějších vraždách nemají.

Policisté vyšetřování případu označili za jedno z nejrozsáhlejších v historii. Museli totiž prozkoumat desítky nemovitostí, kde odsouzený Kanaďan pracoval.