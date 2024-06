Singapore Airlines odškodní pasažéry dotčené turbulencemi. Lehce zranění dostanou čtvrt milionu

Společnost Singapore Airlines nabídla odškodné ve výši 10 000 dolarů (asi 229 000 Kč) všem pasažérům, kteří minulý měsíc při letu z Londýna do Singapuru utrpěli kvůli silným turbulencím drobná poranění. Informoval o tom deník The Guardian. Letadlo společnosti Boeing se 20. května nad Barmou prudce propadlo o více než 50 metrů. O život v důsledku přišel třiasedmdesátiletý cestující z Británie. Let následně nouzově přistál v Bangkoku.

Singapur 11:55 11. června 2024