Zvýšení daní, či zrušení státního svátku? Zadlužené Slovensko chystá konsolidaci veřejných financí

Slovensko připravuje rozsáhlou konsolidaci veřejných financí. Jinak zemi letos čeká deficit na úrovni 5,7 procenta státního rozpočtu. Premiér Robert Fico proto už připouští i zvyšování daní anebo zrušení pracovního volna během některých státních svátků. Opozice poukazuje na to, že vláda by měla spíš šetřit na výdajích, než přenášet náklady na obyvatele. Od stálého zpravodaje Bratislava 18:34 11. září 2024

Na Slovensku se o potřebě konsolidace mluví poměrně dlouho. Už úřednická vláda Ludovíta Ódora pro ní připravovala podklady. Země má jeden z nejvyšších deficitů v EU, její dluh se blíží k 60 procentům HDP.

Vláda Roberta Fica ale teď už konat musí. Evropská komise totiž po pandemické přestávce opět dohlíží na dodržování unijních rozpočtových pravidel a Slovensko je kvůli svému stavu veřejných financí pod přísnějším dohledem. Slovenská vláda má stanovený termín 15. října, do kdy musí komisi seznámit s chystanými opatřeními.

Ministr financí Ladislav Kamenický řekl, že půjde o bezprecedentní obrovskou konsolidaci. Měla by dosáhnout něco mezi 1,5 až 2,6 miliardy eur, tedy v přepočtu až 65 miliard korun. Premiér Fico zdůrazňuje, že vláda chce navzdory tomu zachovat existující sociální standard.

Konkrétní díly skládačky toho balíku zatím neznáme, ale Fico naznačil, že by se mohla zvednout základní sazba DPH. Ta je teď na 20 procentech. Zároveň by se v takovém případě snížila sazba DPH na potraviny, a to možná až na nulu, aby to nějakým způsobem vykompenzovalo.

Parlament už ve středu schválil rozšíření daně z tabákových výrobků, zavedl daň ze slazených nealkoholických nápojů a v koalici je nejspíš shoda i na zavedení daně z finančních transakcí, která by platila pouze pro právnické osoby. Fico také předestřel, že si umí představit výrazné zdanění bankovních domů.

Rušení státních svátků?

Premiér Fico uvažuje také o zrušení některého ze státních svátků, který by dál byl zapsaný v kalendáři, ale lidé by museli do práce. Ficova vláda už pracovní volno podobně takto zrušila minulý rok. Zrušila ho pro první září, což je Den ústavy.

Slovensko mělo 15 státních svátků, tedy nejvíc v celé Evropské unii, se kterými se přirozeně pojí zpomalení ekonomického výkonu, když lidé zůstávají doma. Až tento nyní už pracovní svátek vyjde na pracovní den, tak se očekává, že do státní kasy přinese až 60 milionů eur navíc.

Slovenský premiér teď oznámil, že by podobný postup zopakoval. Devět dní pracovního volna na Slovensku je ale církevních. Chrání je smlouvy s Vatikánem. Fico by tak měl na výběr jenom mezi některými, například mezi svátkem Cyrila a Metoděje, 17. listopadem anebo výročím Slovenského národního povstání.