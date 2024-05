Slovenský premiér Fico se cítí lépe, oznámila nemocnice. Je informovaný o aktuálním dění v zemi

Slovenský premiér Robert Fico se cítí lépe. Uvedla to v sobotu odpoledne nemocnice v Banské Bystrici, kde se politik léčí se střelnými zraněními po atentátu z minulého týdne. Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) uvedl v rozhovoru pro stanici RTVS, že stav předsedy vlády je stále vážný, ale stabilizovaný. Fico má být zároveň podle ministra informovaný o aktuálním dění na Slovensku. Banská Bystrice 15:14 25. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský premiér Robert Fico | Foto: Johanna Geron | Zdroj: Reuters

O mírném zlepšení stavu slovenského premiéra informovala banskobystrická nemocnice v pátek. „Po dnešním konziliu tým ošetřujících lékařů potvrdil subjektivní zlepšení zdravotního stavu pana premiéra, uvedla v sobotu brzy odpoledne nemocnice.

Atentát na Fica by mohly úřady vyšetřovat jako teroristický útok. Premiérův stav je stabilizovaný Číst článek

Podle slovenského ministra vnitra je Ficův stav vážný, ale stabilizovaný. „Myslím, že je mimo ohrožení života,“ řekl Juraj Šutaj Eštok (Hlas) v sobotním vysílání stanice RTVS. Na otázku, zda je Fico stále na jednotce intenzivní péče, neuměl odpovědět. „Přiznám se, že takové detailní informace nemám,“ uvedl. Podle něj však s premiérem komunikují nejvyšší činitelé a Fico je tak informován o dění na Slovensku.

Devětapadesátiletého Fica před více než týdnem postřelil útočník ve slovenském městě Handlová, kde se konalo výjezdní zasedání jeho kabinetu. Premiér utrpěl střelná zranění a po převozu do nemocnice prodělal pětihodinovou operaci. Minulý pátek podstoupil další chirurgický zákrok, při kterém mu lékaři odebrali odumřelou tkáň. Už o víkendu zástupce nemocnice řekl, že je Fico mimo ohrožení života.

Střelce, podle slovenských médií 71letého spisovatele a aktivistu Juraje C., policisté bezprostředně po činu zadrželi a soud ho minulý víkend poslal do vazby. Stíhán je za pokus o úkladnou vraždu, za což mu hrozí vězení na 25 let nebo na doživotí. Podle soudu atentát zdůvodnil svým nesouhlasem s politikou slovenské vlády.