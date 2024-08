Spekulací o výměně vězňů s Ruskem přibývá. Šlo by o největší podobnou akci od dob studené války

Spekulace o možné chystané výměně vězňů mezi Ruskem a Běloruskem na jedné straně a Spojenými státy, Německem, Slovinskem a Velkou Británii na straně druhé trvají už třetí den. Přibývá přitom náznaků z různých zdrojů, oficiálně ale tuto možná největší výměnu od dob studené války potvrdit nelze, napsala ve čtvrtek agentura Reuters. Moskva/Washington 12:40 1. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novinář listu The Wall Street Journal Evan Gershkovich by podle spekulací mohl být jedním z propuštěných | Foto: Dmitry Chasovitin | Zdroj: Reuters

Nejnověji se spekuluje mimo jiné o výměně vězněného reportéra listu The Wall Street Journal Evana Gershkoviche, který by se podle stanice Fox News mohl do Spojených států vrátit ve čtvrtek.

Jedním z náznaků jsou cesty zvláštního ruského vládního speciálu, které ruské úřady využily i před předchozí výměně mezi Washingtonem a Moskvou. Toto letadlo podle serveru Flightradar24 letělo z ruské metropole do Kaliningradské oblasti, exklávy mezi Litvou a Polskem, načež se vrátilo zpátky do Moskvy.

To by mohlo znamenat, že výměna už se uskutečnila na polských hranicích, uvedla skupina Pervyj Otděl, která se specializuje na obhajobu lidí obviněných z vlastizrady a špionáže.

Spekulace se objevily v předchozích dnech, kdy bylo na neznámé místo z trestaneckých kolonií převezeno několik odpůrců režimu ruského prezidenta Vladimira Putina, amerických občanů vězněných v Rusku a dalších trestanců.

Jsou mezi nimi prominentní ruští opozičníci Vladimir Kara-Murza a Ilja Jašin, ochránce lidských práv ze sdružení Memorial Oleg Orlov či Američan a bývalý voják Paul Whelan.

Výměna by se také mohla týkat rusko-americké novinářky Alsu Kurmaševové či zmíněného Gershkoviche, které ruské soudy nedávno poslaly do vězení.

Ruskojazyčný server BBC také podotkl, že z americké vězeňské databáze zmizely informace o pěti Rusech, kteří si ve Spojených státech odpykávali tresty. BBC přímo píše, že se v nejbližších dnech očekává rozsáhlá výměna.

Server Agentstvo uvedl, že další ruské vládní speciály v posledních dnech vykonaly cestu do oblastí, kde se nacházejí trestanecké kolonie s politickými vězni. Jednalo se nejméně o šest letadel.

Kreml se ke spekulacím odmítl vyjádřit, stejně jako ruské velvyslanectví ve Washingtonu. Komentář odmítly i západní země. Reuters ale připomíná, že podobné výměny jsou obvykle utajované, dokud se neuskuteční.

Zmizení tolika vězňů s podobným profilem naznačuje, že je úřady shromažďují, pravděpodobně v Moskvě, za účelem výměny, uvedl zakladatel Pervého Otdělu Ivan Pavlov, který podle Reuters z Ruska uprchl a nyní žije v Praze. Před výměnou by vězněné musel omilostnit Putin, doplnil.

Server Važnyje istorii upozornil, že ruský prezident podle vládního webu podepsal 30. července řadu utajených dekretů. Ty by podle média mohly být milostmi pro vězně.

V Bělorusku mezitím tamní vůdce Alexandr Lukašenko, blízký Putinův spojenec, v úterý neobvykle rychle omilostnil německého občana Rica Kriegera odsouzeného k smrti.

Moskva naopak podle Reuters projevila zájem o navrácení Rusa Vadima Krasikova, který si v Německu odpykává doživotí za vraždu čečensko-gruzínského exilového disidenta.

Slovinský soud pak ve středu odsoudil dva Rusy k trestům za špionáž a falšování dokumentů a nařídil jejich vyhoštění. Slovinská média rovněž psala, že jde o součást širší výměny.