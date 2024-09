Spor mezi nejbohatší Ruskou a jejím manželem. ‚Jde v něm o víc než jen o peníze,‘ říká Procházková

Spor o majetek mezi údajně nejbohatší ruskou Taťjanou Bakalčukovou, zakladatelkou internetového prodejce Wildberries, a jejím manželem Vladislavem vyvrcholil nedaleko Kremlu v přestřelku, při které zahynuli dva lidé. Soud poslal do vyšetřovací vazby na 30 lidí. Vladislav Bakalčuk ale zůstává na svobodě. Toho už dřív podpořil čečenský vůdce Ramzan Kadyrov. Ve sporu jde o víc než jen ohromné peníze, upozorňuje novinářka Petra Procházková. Rozhovor Moskva/Praha 20:44 22. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zakladatelka Wildberries Taťjana Bakalčuková na mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradu | Foto: Evgenia Novozhenina | Zdroj: Reuters

Co se to ve středu v centru Moskvy u kanceláře firmy Wildberries vlastně stalo?

Ten příběh je opravdu velmi zamotaný a vypadá trošku jako z červené knihovny, ale zasahuje do nejvyšších politických pater Ruska. A o tom vypovídá právě i ta událost, ke které došlo ve středu, kdy se Vladislav Bakalčuk, zhrzený manžel nejbohatší Rusky Taťjany Bakalčukové, rozhodl za pomoci ozbrojeného doprovodu proniknout do hlavních kanceláří firmy Wildberries. Mimochodem jsou vzdáleny necelý kilometr od Kremlu.

Došlo tam k přestřelce, protože ochranka Wildberries jsou také muži s velkými svaly a pistolemi. Ochranka Vladislava Bakalčuka byli Čečenci, protože požádal, jak jste správně řekl, o pomoc čečenského vůdce Kadyrova. Paní Taťjanu Bakalčukovou zase chrání Ingušové, tedy také významní borci ze Severního Kavkazu. Dva lidé zahynuli.

To je opravdu velmi významná zpráva, to jsme tady od 90. let opravdu neměli. Bakalčuk je teď na svobodě, je velice zvláštní, jak je to možné. Zjevně jde o souboj dvou politických klanů, které stojí jeden za Taťajnou Bakalčukovou a druhý za Vladislavem Bakalčukem.

Propojení podsvětí a politiky

Když jste mluvila o zhrzeném manželovi, tak proč ten manželský spor u Bakalčukových zašel tak daleko?

Myslím si, že jde o obrovské peníze. A jde také o to, že za těmi penězi nestojí pouze tito manželé Bakalčukovi, ale každý z nich se zkrátka snažil najít vlivné spojence. A celé to vypovídá o tom strašně nezdravém propojení byznysu, podsvětí a politiky v Rusku.

To, co jsme byli zvyklí pozorovat v 90. letech, a teď se nám tak trochu vrací. Takže Taťjana Bakalčuková zvolila podsvětí vedené Sulejmanem Kerimovem, ten je napojený na Kreml. A Vladislav Bakalčuk si vybral Kadyrova, Čečence, ale ten je také trochu napojený na Kreml.

Tak teď se v tom zkrátka lze dost těžko vyznat. Vypadá to jako souboj kdo z koho. Ty peníze, o které jde, jsou opravdu veliké, protože firma Wildberries se navíc spojuje s další významnou ruskou firmou RussOutdoor. To je firma, která ovládá pouliční reklamu v Rusku. Což je důležité i politicky, protože tam můžete mít reklamu jak na zboží, ale také reklamu politickou, mobilizační. Nejde jenom o peníze a v tom si myslím, že je jádro toho sporu.

Jak se vlastně Taťjana Bakalčuková stala majitelkou miliardového impéria označovaného za ruský Amazon? A jakou roli tedy v tom hrál, aspoň za začátku, její manžel Vladislav, se kterým mimochodem má sedm dětí?

Ano, Taťjana Bakalčuk je něco jako hrdinka, řekněme, ruského snu, protože ona opravdu začínala tak, že její manžel chodil do práce, ona byla doma s dětmi a řekla si, co by tak asi mohla ještě dělat. A začala s drobným zprostředkováním online obchodů. Většinou to bylo oblečení pro ženy, které jsou doma s dětmi a nemohou chodit nakupovat.

A protože je to žena extrémně šikovná, velmi podnikavá, tak se jí začalo dařit. Samozřejmě, že Vladislav Bakalčuk jí tvořil zázemí, dlouhou dobu stál po jejím boku i v čele Wildberries, ale teď se ze záhadných důvodů ukázalo, že neuzavřeli předmanželskou smlouvu.

To je tehdy vůbec nemohlo ani napadnout, že se dostanou k takovému majetku, že se skutečně takhle vypracují. A Vladislav Bakalčuk úředně vlastní teď pouze jedno procento obrovské firmy.