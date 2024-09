Ukrajinista: Česko dává Rusku stále víc peněz, než kolik posílá na Ukrajinu. Pak se nemůžeme divit

Rusko má sice na Ukrajině obrovské ztráty, ale otázka vítězství Ukrajiny vězí také v dynamice ruské společnosti. „V tuto chvíli nelze uvažovat o tom, že by se ruská společnost nějak vzepřela režimu,“ je přesvědčený historik a ukrajinista David Svoboda z Muzea paměti XX. století ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Dodává ale, že je skutečně možné, že Moskva válku prohraje. Praha 21:37 17. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Evropský východ, to byl pro Západ zadní dvorek slušného spořádaného světa. O Rusku se vědělo, že je problémové, ale zároveň příliš mocné. Těšilo se určité advokacii a bylo zváno do salonu, byť tam chodilo v zabahněných holinkách,“ říká s nadsázkou v pořadu Osobnost Plus historik Svoboda.

Historik a ukrajinista David Svoboda o vztahu mezi takzvaným Západem a Východem

V tomto kontextu také vnímá to, jak Evropa a Západ vnímají Ukrajinu. Západ samotný popisuje Svoboda jako prostor od Spojených států po Slovensko. To, co je dál, podle něj Západ příliš nevnímal.

Ukrajina tak v tomto kontextu nepředstavovala státní subjekt, který by byl schopný vlastní zahraniční politiky a na němž by záležela bezpečnostní architektura v Evropě.

„Zatím nejsme intelektuálně připraveni na to, aby se něco mohlo změnit v přístupu k této východní otázce,“ říká k tomu, jak Západ dodnes vnímá roli Ukrajiny.

Proto dosud Západ podle Svobody obchoduje s Ruskem a tím podporuje ruskou agresi.

„Jako Česká republika dáváme mnohem více peněz Rusku než Ukrajině. Zvýšili jsme dovoz ropy z Ruska, dnes je to pořád kolem 60 procent,“ tvrdí. „Pak se nemůžeme divit, že Rusko pokračuje ve válce.“

Historik a ukrajinista poukazuje také na obchodování společnosti Vítkovice Steel, která si vyjednala změkčení ruských sankcí v otázce dovozu ruských surovin. „To nejsou skryté kanály. To je korupce za bílého dne,“ zdůrazňuje Svoboda.

Západní dráždění

Rusko je podle Svobody mocností, které nejde jen o geopolitické zisky, ale o zásadní změnu mezinárodního řádu a přetvoření do podoby, kdy neplatí mezinárodní právo a vše je dovoleno.

„Západ je jako veličina pro Rusko dráždivá. Je to jediná silná veličina, která Rusko dráždí svou existencí a svými hodnotami,“ je přesvědčený Svoboda s tím, že cílem Ruska je přivést západní země do chaosu a rozložit je. Přestože nebude Moskva schopná ovládat tak velké území.

Jaký scénář by následoval, kdyby Rusko vyhrálo? Kde jsou limity západní pomoci