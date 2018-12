Přes čtyři hodiny byl schovaný v baru. ‚Obsluha zhasla a čekali jsme,‘ říká Čech ke střelbě ve Štrasburku

Tomáš Chmiel trávil večer ve štrasburském baru, když se v centru města ozvala střelba. „Obsluha nám řekla, že máme všichni zůstat uvnitř. Zavřeli, zhasli světla a nechali nás v zadní části prostor,“ popsal v rozhovoru pro Radiožurnál svědek úterního útoku. Střelec, jehož identitu policie údajně zná, je po dvou přestřelkách stále na útěku. Centrum města je uzavřeno. Rozhovor Štrasburk 11:20 12. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V centru Štrasburku nedaleko známého vánočního trhu se v úterý večer střílelo | Foto: Christian Hartmann | Zdroj: Reuters

Vy jste byl tedy v době útoku přímo na místě?

Byl jsem v centru v jednom baru ve Štrasburku, byli jsme uvnitř. Více méně jsem nic neviděl. Akorát mi přišly zprávy a obsluha nám řekla, že máme všichni zůstat uvnitř. Zavřeli, zhasli světla a nechali nás v zadní části prostor, kde jsme čekali na další informace.

Jak dlouho jste v baru zůstali?

Stalo se to kolem osmé večer. Že můžeme odejít určitou specifickou cestou, která už byla bezpečná, nám bylo oznámeno asi kolem půl jedné.

Jak to potom ve Štrasburku vypadalo?

Město bylo více méně prázdné, akorát tedy, jak jsem řekl, přes centrum jsem pak nakonec nešel. Vyhnali nás rovnou ven z centra. Centrum bylo zablokované, všude byly bariéry, baráže, barikády s městskou policií, se státní policí. Viděl jsem tam i vojáky, kteří ale normálně tady ve Francii hlavně v době svátků obcházejí. Byli v rozložení, aby zabránili vstupu lidí (do centra – pozn. red.) a umožnili rychlou evakuaci v případě, že by se ještě něco dalšího stalo.

Češi ve Štrasburku Podle ministerstva zahraničí nejsou žádné zprávy o tom, že by byl ve Štrasburku nějaký občan Česka v ohrožení. „Vyzýváme občany v místě k pečlivému sledování situace a dodržování pokynů policie a místních úřadů,“ uvedl mluvčí rezortu Robert Řehák. Ministerstvo také zřídilo nouzovou linku s číslem +33607764394.

Jaká byla situace ve městě ráno? Jezdila už hromadná doprava?

Ráno už byla hromadná doprava normálně v provozu, všechno běží. Akorát některé části města jsou ještě uzavřené, protože údajně toho člověka, který to spáchal, ještě nedokázali chytit. Takže ho ještě hledají v některých čtvrtích, hlavně ve čtvrti Neudorf, která je trochu dál od centra na jihovýchodě.

Byl jste v kontaktu s českými úřady?

Celý večer jsem byl v kontaktu s českým konzulárním úřadem. Respektive zavolali mi, když se od mého otce (Juraj Chmiel, český velvyslanec v Maďarsku – pozn. red.), který kontaktoval ministerstvo, dozvěděli, že se něco děje, protože jsem ho okamžitě informoval, když jsme se to dozvěděli. Byli jsme v kontaktu, věděli, že se něco děje. Údajně se to díky tomu dozvěděli i před tím, než to bylo v médiích.

Informace jste tedy nečerpali z médií?

Snažili jsme se sledovat i francouzská média, ale byla hodně zpožděná. Sleduju místní lokální štrasburská média, v těch jsou celkem detailní informace. Chtěl jsem ale ještě říct, že náš konzulární úřad byl hodně reaktivní a snažil se taky zjistit, jestli je všechno v pořádku.