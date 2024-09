Telička: Síkelovo portfolio je střední váha a odrazový můstek. Záleží na něm, jak si ho odkomunikuje

Jozef Síkela (STAN) bude mít v Evropské komisi na starosti dohled nad mezinárodní spoluprací a rozvojovou politikou. Takovou oblast mu vybrala Ursula von der Leyenová. Podle ní se jedná o velké portfolio s rozpočtem kolem 300 miliard eur. Některá evropská média, například server Politico, však portfolio považují za slabší. „Není bezvýznamné,“ namítá bývalý eurokomisař pro zdraví a ochranu spotřebitele Pavel Telička pro Český rozhlas Plus. Brusel 17:29 18. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Není to bezvýznamné portfolio, jak se ho snaží někteří politici a ekonomové bagatelizovat.“ | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Jak významné je z vašeho pohledu portfolio mezinárodní partnerství, které dostal Jozef Síkela?

Záleží na úhlu pohledu, který si zvolíme. Když se na to podíváme z hlediska významu pro Evropskou unii a západní Evropu, tak jde o portfolio středního významu.

Není to tedy bezvýznamné portfolio, jak se ho snaží někteří politici a ekonomové bagatelizovat. Na druhou stranu jsou v Komisi i atraktivnější portfolia. Nicméně bude záležet především na tom, jakou pozici si pan Síkela vydobude. A v tom toto portfolio představuje slušný odrazový můstek.

K budování vlivu bych se s vámi ještě rád dostal. Ale z hlediska Česka je to získané portfolio nejsilnější v historii naší země, jak se vyjádřil sám Síkela…

To je velmi subjektivní pohled na věc. Myslím, že Česká republika měla slušná portfolia. A jestli je toto silnější, nebo ne, ukáže čas. Podle mého názoru je to s některými portfolii celkem srovnatelné.

Je silnější, než bylo to vaše, pane Teličko?

Berme v úvahu, že já jsem nastoupil na poslední chvíli, po tom, co hlavní nominant rezignoval. A to portfolio už bylo dané.

Věřím, že kdybych v tom byl od samého začátku, tak by to portfolio vypadalo trochu jinak s ohledem na pozici, kterou jsem měl. Ale myslím, že ochrana spotřebitele i bezpečnost potravy nejsou bezvýznamné.

Ale pokud chcete přímočarou odpověď, tak toto portfolio je silnější než to, co jsem měl já, i s ohlédnutím na to, že je ekonomické.

Už jste na to narazil, že bude záležet na tom, jaký vliv si Jozef Síkela jakožto člen Evropské komise vydobude. Na čem to záleží?

Zaprvé jaký kabinet si zvolí. Někteří čeští eurokomisaři si v minulosti nezvolili nejsilnější kabinet a spíše brali kolegy podle toho, jak jim vyhovovali, a nebyly to nutně těžké váhy. To je první důležitý předpoklad.

Druhým důležitým předpokladem je, jak obstojí ve slyšení (před Evropským parlamentem pozn. red.) a jak komunikativní bude před i po něm.

A pak především bude záležet na tom, jak si bude počínat v kolegiu eurokomisařů. Komise je totiž kolektivní orgán, a pokud se komisař uzavře do svého portfolia, je jeho váha spíše nižší. Když ale bude aktivně vstupovat do agendy ostatních komisařů a bude vznášet připomínky a návrhy, jeho kolegové pochopí, že s ním budou muset věci předjednávat.

Nebudou totiž chtít, aby jim ten návrh takříkajíc navrtal při samotném jednání Komise. No a samozřejmě bude záležet na tom, jak bude celé to portfolio zvládat.

Když se zastavím u toho třetího bodu, který jste zmínil, je z vašeho pohledu Síkela politikem, který bude platný v kolegiu Evropské komise?

Já pana Síkelu neznám a nemám ve zvyku hodnotit lidi pouze z toho, jak se pohybují v mediálním prostoru. Je zřejmé, že zvládl pozici předsedajícího Rady Evropské unie velmi dobře. Tam měl velmi kvalitní tým lidí ze stálého zastoupení a z klíčových ministerstev a dokázal jejich práci zúročit.

Lidé ho tedy znají, a to je jeden z předpokladů. Nevím ale, jak je zdatný komunikátor a jak dokáže věci uvnitř Komise i navenek odkomunikovat.

A tady vidím slabinu tohoto portfolia. Z českého hlediska rozvojová politika a mezinárodní spolupráce nejsou oblasti, ve kterých bychom vynikali. Ostatně rozpočet, který na to vydáváme, je relativně nízký.

Takže pro českého občana se s tímto portfoliem hůře identifikuje, tudíž bude pro pana Síkelu těžší svoji práci odkomunikovat právě v těchto mantinelech.

Ale pokud je zdatný komunikátor, tak by to měl zvládnout. Jak jsem řekl, jde o odrazový můstek a portfolio střední váhy. Je s čím pracovat.

Na druhou stranu, některá vyjádření opozice ho bagatelizují a na straně vlády se to zase někteří snaží lakovat jinak, než je realita. Ale to je asi součást předvolebního boje před krajskými volbami.