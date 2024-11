Texas schválil volitelné osnovy s biblí. Školy, které je nepřijmou, dostanou méně peněz

Orgán dohlížející na veřejné školství v americkém státě Texas podpořil nový učební plán pro nejmladší žáky, který zahrnuje prvky křesťanské nauky. Osnovy nejsou povinné, ovšem školy, které si je osvojí, získají dodatečné finance, napsala agentura AP. Texas se tak připojil k dalším státům vedeným politiky Republikánské strany, které v poslední době prosazují učení z bible do státních škol. Austin 22:44 22. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nábožensky zabarvené vyučování by se mohlo ve školách objevit začátkem příštího školního roku | Foto: Anna Jadrná | Zdroj: Český rozhlas

Podle AP jsou nové texaské osnovy pro děti od mateřské školy po pátý ročník základní školy „prodchnuté biblí“. Z křesťanské nauky čerpají více než z jiných náboženství v částech věnovaných doporučené četbě a výuce jazyka. Stoupenci plánu označovali bibli za ústřední prvek amerických dějin a argumentovali tím, že výuka o křesťanství bude pro děti přínosem.

Osnovy připravilo na pokyn texaského parlamentu státní ministerstvo školství, které má na starosti státní školy s více než pěti miliony žáků a studentů. Nyní je schválila 15členná rada rozhodující o výukových materiálech, kde většinu mají podobně jako v parlamentu členové zvolení za Republikánskou stranu.

Nábožensky zabarvené vyučování by se mohlo ve školách objevit začátkem příštího školního roku. Texas by se tak stal prvním státem USA, který by takovým způsobem zapracoval učení z bible do výuky, řekl odborník na školství z Vanderbiltovy univerzity Matthew Patrick Shaw.

Zpráva přišla necelý půlrok poté, co republikánský činitel ve státě Oklahoma nařídil učitelům, aby dětem přednášeli z bible. Republikáni v Louisianě zase letos přišli s plánem zavést povinné vystavování biblického desatera ve třídách.

Zatímco v Oklahomě podle deníku The New York Times nebyly v praxi na začátku nového školního roku patrné žádné velké změny, nové pravidlo Louisiany alespoň dočasně zablokovaly soudy.

Americká ústava zakazuje státní moci zavádění zákonů, které by „uznávaly ustanovení náboženství“. Dosud byla tato pasáž interpretována tak, že jakákoli státní podpora konkrétního náboženství je protiústavní.

Jak se soudy postaví k postupu úřadů v Texasu není podle Shawa jasné. „Otázkou je, jak bude Texas rámovat to, co v tomto případě udělal, aby obešel otázku ustanovení (náboženství) nebo se jí postavil čelem,“ řekl AP akademik.