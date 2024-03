TikToku hrozí zákaz v USA. Návrh zákona prošel Sněmovnou reprezentantů, Biden by ho podepsal

Americká Sněmovna reprezentantů ve středu po zrychleném projednávání přijala návrh, který by umožnil ve Spojených státech zakázat sociální síť TikTok. Krok vychází z obav, že platformu skrze čínského majitele kontroluje Peking a může ji zneužívat proti Američanům. Sociální síť označuje návrh za protiústavní, podobně jako někteří zákonodárci i experti. Zda text projde i Senátem, není podle Reuters jasné. Někteří senátoři prosazují jiný postup. Washington 17:44 13. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít TikTok v USA každý měsíc využívá až 170 milionů lidí | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

Americký prezident Joe Biden o víkendu uvedl, že kdyby mu Kongres návrh poslal, podepsal by jej. Čínské společnosti ByteDance, která platformu vlastní, by projednávané opatření dalo šest měsíců na to, aby se jí zbavila.

Montana jako první americký stát zakázala TikTok. Očekává se, že společnost se bude soudně bránit Číst článek

Pokud by se tak nestalo, databáze aplikací provozované firmami Apple či Google by ji nemohly Američanům dále nabízet ani poskytovat službě své servery. Jakkoli je v textu výslovně uveden pouze TikTok, návrh by americké vládě umožňoval zakazovat i jiné digitální služby se zahraničními majiteli.

Ve sněmovně návrh prošel poměrem 352 hlasů ku 65, když jej podpořili lídři republikánů i demokratů. Dokument se přitom dostal k veřejnosti teprve minulý týden, načež jej za dva dny jednomyslně schválil jeden ze sněmovních výborů.

Přijetí na plénu pak předcházela jen krátká rozprava, v níž několik zákonodárců opatření kritizovalo. Zastánci iniciativy argumentují tím, že postupují proti čínské komunistické straně, která podle nich může skrze populární sociální síť získávat data o Američanech a ovlivňovat jejich názory. Takové stanovisko formuloval tento týden i Bidenův poradce Jake Sullivan.

Nedostatečné důkazy

Kritici namítají, že o takové hrozbě nemá veřejnost dostatečné důkazy a že Peking má pro vlivové kampaně i jiné možnosti než TikTok. Společnost uvádí, že její službu v USA každý měsíc využívá až 170 milionů lidí a že uzákonění daného návrhu by narušilo jejich právo na svobodu projevu ukotvené v prvním dodatku americké ústavy. Byť se formálně nejedná o přímočarý zákaz, jak uvádí TikTok, za protiústavní považují opatření i někteří experti a členové Kongresu.

„Myšlenka, že byste mohli nepřímo dosáhnout toho, čeho byste nemohli dosáhnout přímo, takhle by prostě první dodatek fungovat neměl,“ řekla Evelyn Doueková, která se na Stanfordově univerzitě zabývá regulací sociálních sítí a svobodou projevu na internetu.

Média podotýkají, že snahu amerického státu Montana zakázat TikTok federální soud nedávno zablokoval právě s ohledem na první dodatek ústavy.