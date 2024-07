Trump USA ochromí a to bude výhoda pro Rusko, říká americký historik Snyder

Ohlédnutí za debatou amerického historika Timothyho Snydera a šéfredaktorky deníku Ukrajinska pravda Sevhil Musajevové o válce na Ukrajině a otázce, proč by nás Evropany měla zajímat i nadále. „Když Trump vidí Putina, který dokáže obejít i pravidla mezinárodního práva, řekne si: ‚Wow, tak to je ještě větší gangster než já. A proto má můj obdiv.‘ Trump dělá Putina mocnějším, než by jinak Putin byl bez Trumpa,“ myslí si Snyder. Praha 16:54 19. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Moderátor Jan Bumba, ukrajinská novinářka Sevhil Musaieva a Timothy Snyder | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Když Ukrajinu jako spojenci podpoříme, nemusíme se ptát, kdy Ukrajina prohraje, ale kdy bude poražené Rusko. Války většinou vyhrává ekonomická převaha,“ připomíná v debatě mimo jiné Timothy Snyder.

Uznává ale, že úskalím je orientace některých politiků na Rusko. To platí ostatně i pro jednoho z kandidátů na příštího amerického prezidenta, Donalda Trumpa.

„Donald Trump a jemu podobní neuznávají systém založený na pravidlech. Všechno je lež, vtip – tím se řídí celý svůj život. Takže když Trump vidí Putina, který dokáže obejít i pravidla mezinárodního práva, řekne si: ‚Wow, tak to je ještě větší gangster než já. A proto má můj obdiv.‘ Trump dělá Putina mocnějším, než by jinak Putin byl bez Trumpa,“ myslí si Snyder.

Josef Pazderka považuje takové vidění za poněkud černobílé: „Důležitá je Trumpova nepředvídatelnost a důležité je samozřejmě hraní na ty noty toho ‚pojďme to co nejrychleji ukončit, já to dokážu, ať to stojí, co to stojí, a hlavně ať to stojí cokoli Ukrajince samotné‘.“

Ondřej Soukup doplňuje, že o Trumpově údajném plánu, jak ukončit válku, zatím nikdo nic neví, a je velice pravděpodobné, že ani žádné řešení nemá. „Nicméně ta nejistota, kterou Trump vzbuzuje, je obrovská. A vůbec se nedivím Ukrajincům, že jsou z toho dost na nervy,“ podotýká.

Jak informovat za války?

Část debaty se věnovala i roli novinářů během války. Ti ukrajinští jsou pod dvojím tlakem: jakmile jsou kritičtí k vlastní vládě nebo armádě, okamžitě se jejich materiálů může chytit kremelská propaganda a diskreditovat je i na Západě.

I tak se podle šéfredaktorky Ukrajinské pravdy Sevhil Musajevové s kolegy rozhodli, že takové kritické materiály o korupci a dalších nešvarech zveřejňovat budou. Je to totiž jejich odpovědnost vůči čtenářům, kteří za nezávislost Ukrajiny platí často cenu nejvyšší – svým životem na frontě.

„Bylo by vůči nim nefér se posléze dozvědět, že někdo přijímal úplatky, zatímco naši vojáci a lidé bojovali,“ říká Musajevová.

Připomíná také význam informací během války.

„Pochopila jsem význam žurnalistiky hned v prvních dnech invaze, kdy si lidi nešli lehnout, dokud si nepřečetli poslední zprávy. Tehdy jsme měli na našich stránkách 7,5 milionu zhlédnutí denně. Novináři tak doslova zachraňovali lidské životy,“ vypráví a dokládá to příkladem jedné ženy z okupované vesnice, s níž měla možnost mluvit krátce po osvobození.

„Rozplakala se nad tím, že to nejhorší za okupace nebylo být bez jídla nebo vody. Nejhorší bylo být bez zpráv a informací o tom, kdo vesnici obsadil a jaká je situace,“ říká.

Sám Timothy Snyder vysekl poklonu reportérům a novinářům nejen během debaty, ale i ve své knize Cesta k nesvobodě.

„Jednou z iluzí je představa, že pravda vždycky vypluje na povrch. Často si představujeme jakýsi volný trh s myšlenkami, kdy ty řekneš něco, já něco dalšího, a tím se nějakým způsobem vyjeví pravda,“ konstatuje.

„Tak to ale nechodí a nikdy nechodilo. Tím spíš v dnešní době, kdy menší skupina lidí kontroluje více médií na světě a práce investigativních novinářů a reportérů je v ohrožení. Přitom je důležitá! Protože fakta nerostou na stromech. Musíte je hledat. A to je vždycky riskantní,“ zdůrazňuje.

Poslechněte si celý díl podcastu Na Východ! v audiozáznamu výše.