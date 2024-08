Ukrajina, Blízký východ a Afrika. ‚Vnímání hrozeb se posunulo,‘ myslí si šéf Vojenského zpravodajství

Dnešními největšími hrozbami jsou válka na Ukrajině, krize na Blízkém východě a nestabilita v Africe. V rozhovoru s agenturou ČTK to řekl ředitel Vojenského zpravodajství Petr Bartovský. Konflikty mohou být zdánlivě lokální, mají ale globální dopady a výrazně se propisují do bezpečnostní situace v Evropě, míní. V dlouhodobém horizontu je pak podle něj hrozbou především Čína. Praha 10:07 31. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vnímání hrozeb se posunulo, popisuje ředitel Vojenského zpravodajství Petr Bartovský | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

V kontextu vývoje v Evropě a v důsledku ruské agrese na Ukrajině se podle Bartovského zásadně posunulo vnímání hrozeb. „Došlo k nejvýznamnější změně geopolitického prostředí za desítky let a celý bezpečnostní aparát ČR je na ni nucen reagovat,“ řekl. Zpravodajské služby podle něj intenzivně monitorují činnost v krizových regionech, primárně právě na Ukrajině a v Rusku, na Blízkém východě a v Africe.

Ředitel VZ gen. Petr Bartovský s kolegy dnes seznámil ministryni obrany @jana_cernochova a další členy vlády s aktuální situací na Ukrajině a predikcí vývoje. Podobný společný brífink se v prostorách VZ uskutečnil historicky poprvé. pic.twitter.com/WIqSDcmMY3 — Vojenské zpravodajství (@VZpravodajstvi) August 20, 2024

Teroristický útok Hamásu na Izrael loni v říjnu podle Bartovského ukázal, že základní činnost zpravodajských služeb se ani pod vlivem technologií nezměnila. „Můžeme mít všechny možné senzory a technologie, ale ty nás nezachrání, pokud nemáme infiltrovanou síť protivníka, pokud nemáme informace,“ řekl.

České a izraelské tajné služby podle něj mají nadstandardní komunikaci a vazby, funguje intenzivní výměna informací. „Sdílí zkušenosti, proč k tomu došlo, co tam bylo za pochybení. Musíme se zamyslet nad tím, že technika a technické vymoženosti nejsou to jediné, co nás spasí,“ dodal.

Niger nebo Mali

Další hrozbou je podle Bartovského také nestabilita v Africe. Velmoci se podle něj snaží získat v oblasti vliv nad zeměmi i nerostným bohatstvím. Lze to podle něj vidět na příkladu států jako Niger nebo Mali, kde donedávna působila vojenská mise s cílem zemi stabilizovat.

Vojenské zpravodajství Vojenské zpravodajství je jednou ze tří českých tajných služeb, integruje v sobě rozvědnou a kontrarozvědnou činnost. Základním úkolem Vojenského zpravodajství je získávat, shromažďovat a vyhodnocovat informace důležité pro obranu České republiky.

„Nesmíme státy nechat jen tak ve vzduchoprázdnu a tím je přiblížit protivníkům. Zároveň, pokud státům neseme nabídky a záruky, je třeba je plnit. Pokud to neuděláme, vyberou si toho, kdo je pro ně v tu chvíli silnější a výhodnější,“ podotkl Bartovský.

Jedním z největších rizik do budoucna je pro Evropu a Západ podle Bartovského Čína. „Pěstují si vztahy a využívají obchodní politiku tak, aby prosadili své zájmy. Postupně se dostávají víc a víc nejen do Afriky,“ řekl.

Země je podle něj stávajícím i budoucím významným globálním hráčem, který se snaží získat vliv nad směřováním a obchodní politikou Evropské unie i zbytku světa. V oblasti kybernetických operací pak podle něj významně převyšuje aktivity Ruska. „Je velmi aktivní a velmi agresivní,“ uvedl.