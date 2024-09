Ukrajina si Česku stěžovala na vadnou dělostřeleckou munici. Ta zranila vojáky a poškodila systémy

Ukrajina si v dopise stěžovala Česku, že část dělostřeleckých granátů dodaných v rámci české muniční iniciativy vybuchuje předčasně, čímž ohrožuje ukrajinské vojáky i techniku. Informoval o tom v pondělí německý list Handelsblatt. Kyjev 21:54 23. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V dodávce téměř 35 000 dělostřeleckých granátů jich předčasně explodovalo 0,05 procenta, tedy pět z každých 10 000 vystřelených nábojů | Foto: Armáda ČR

„Je to noční můra každého dělostřelce: granát nevybuchne kilometry daleko v nepřátelských pozicích, ale krátce poté, co opustí hlaveň děla. Právě to se stávalo vojákům na Ukrajině - s dělostřeleckými granáty, z nichž některé byly dodány v rámci české muniční iniciativy, ale také z USA,“ napsal Handelsblatt.

Ukrajinská vláda podle listu o těchto případech informovala Čechy v srpnu.

„Během bojového použití výše uvedených nábojů“ došlo „k řadě výbuchů granátů ve vzdálenosti 20 až 60 metrů od ústí hlavně,“ „v jejichž důsledku byl zraněn personál a poškozeny dělostřelecké systémy,“ uvádí se v dopise ukrajinské strany, který má Handelsblatt k dispozici.

Podle Kyjeva za vysokou míru defektních projektilů mohou vadné rozbušky M515 a M51A5, které byly vyvinuty ještě během druhé světové války.

V dodávce téměř 35 000 dělostřeleckých granátů jich předčasně explodovalo 0,05 procenta, tedy pět z každých 10 000 vystřelených nábojů.

Podle Handelsblattu byl tento typ munice dodaný na Ukrajinu v rámci české muniční iniciativy a také ze strany Spojených států.

Do české iniciativy, která shání pro Ukrajinu dělostřeleckou munici i v zemích mimo EU, do konce srpna přispělo 15 zemí. Před časem dorazila na Ukrajinu první zásilka zhruba 50 000 kusů munice.

Česko na iniciativě spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem, a samo Česko přispělo téměř 866 miliony korun. Do konce roku by mělo být na Ukrajinu dodáno 500 000 kusů munice.

Deník Financial Times s odvoláním na českou společnost Czechoslovak Group (CSG), která jménem české vlády granáty v Africe nebo Asii pořizuje, koncem května uvedl, že zhruba polovina nakoupených dělostřeleckých nábojů nemohla být dodána na Ukrajinu tak rychle, jak bylo plánováno. U některých nábojů bylo totiž potřeba nahradit některé komponenty.

S návrhem na nákup dělostřelecké munice pro Ukrajinu ze zemí mimo EU přišel český premiér Petr Fiala na unijním summitu v únoru, tedy v době, kdy se Ruskem napadená země potýkala s akutním nedostatkem munice.

Česko funguje jako zprostředkovatel a propojuje jednotlivé země s dodavateli vojenského vybavení.