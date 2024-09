‚Zahrávají si se smrtí.‘ Rusko hledá nové vojáky i mezi bezdomovci ze Sibiře a Dálného východu

Někteří to dělají pro peníze, jiní pro vlast. Část to dělá prostě proto, že „nemají, co jiného by dělali“. Neznámý počet lidí bez domova podepsal smlouvu s ruskou armádou, aby šli bojovat na Ukrajinu. Děje se to v době, kdy se Moskva snaží vyhnout další vlně mobilizace, což je pro ni krajně citlivá věc, a kdy ruská armáda i kvůli ukrajinskému vpádu do Kurské oblasti potřebuje další vojáky, popisuje Rádio Svobodná Evropa/ Rádio Svoboda (RFE/RL).

