ONLINE: Spojenci Ukrajiny by měli ukázat odvahu, řekl britský ministr. Šlo o vzkaz USA, míní média

Britský ministr zahraničí David Lammy řekl, že je načase, aby spojenci Ukrajiny ukázali odvahu. Podle deníku The Guardian jeho poznámka mířila na administrativu amerického prezidenta Joea Bidena, se kterou Londýn jedná o povolení pro Kyjev použít dalekonosné zbraně k útokům na ruském území. Londýn/Kyjev 21:10 22. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký ministr zahraničních věcí Antony Blinken (vlevo), ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a britský ministr zahraničních věcí David Lammy (vpravo) (archivní foto) | Foto: Leon Neal | Zdroj: Reuters

Lammy mluvil na akci konané na okraj sjezdu labouristů v Liverpoolu. Řekl, že problémy spojené s válkou na Ukrajině se budou prohlubovat a zhoršovat, zejména na konci příštího roku, v roce 2026 a později.

„Nyní je kritická chvíle pro odvahu, trpělivost a statečnost spojenců stojících na straně Ukrajiny,“ uvedl. Jeho poznámky podle The Guardian mířily „do váhajícího Bílého domu“, který si dělá těžkou hlavu kvůli nebezpečí, jež by s sebou neslo povolení nasadit zbraně jako britské rakety Storm Shadow k útokům v Rusku.

Ukrajina a její západní spojenci podle Lammyho jednají o tom, „co ještě by mohlo být potřeba“ pro pomoc Kyjevu na bojišti.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu znovu vyzval Bidena, aby Ukrajině povolil používat k útokům v Rusku západní dalekonosné zbraně. Oba politici se příští týden sejdou ve Spojených státech. Tato věc zůstává nevyřešená navzdory tomu, že na Bidena při své nedávné návštěvě Washingtonu naléhal britský premiér Keir Starmer.

Zelenskyj chce, aby ukrajinská armáda mohla britské, francouzské a italské rakety Storm Shadow a americké střely ATACMS použít k útokům na letecké základny a další cíle uvnitř Ruska. Pokud by bylo jasné, že Ukrajina dokáže útočit v ruském týlu, mohlo by to podle Zelenského motivovat Kreml k tomu, aby usiloval o mír.

Evropští partneři a Spojené státy musejí dát Kyjevu k nasazení svých dalekonosných zbraní na ruském území. Tyto zbraně také využívají americký naváděcí systém, díky kterému se dokážou vyhnout rušení signálu ze strany Ruska. Bez použití tohoto naváděcího systému existuje riziko, že budou neefektivní.