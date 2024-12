Jak slaví Ukrajinci Vánoce? Z jídel patří k nejdůležitějším kuťa, zapíjí se uzvarem

Ukrajina už nechce po Novém roce umožnit tranzit ruského plynu do Evropy. Prezident Volodymyr Zelenskyj to ve čtvrtek oznámil lídrům Evropské unie. Zatímco Česko je na přerušení dodávek připravené, plán se nelíbí Slovensku a Maďarsku. Slovenský premiér Robert Fico kvůli tomu v neděli jednal v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. To vše se děje před vánočními svátky, během kterých zasednou Ukrajinci ke stolu se sněhobílým ubrusem. Od stálého zpravodaje Kyjev 11:13 23. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vánoční strom na Sofijském náměstí v Kyjevě | Foto: Thomas Peter | Zdroj: Reuters

Kyjev zatím na schůzku Fica s Putinem oficiálně nereagoval. Dá se ale předpokládat, že reakce se objeví. Buď se k tomu vysloví prezident Volodymyr Zelenskyj během dne, nebo potom v pravidelném večerním videoposelství.

Dá se předpokládat, že prezident Zelenskyj bude trvat na tom, že Ukrajina přeruší nebo ukončí dohodu o tranzitu ruské ropy k 1. lednu.

Zelenskyj volá i po sankcích vůči ruské jaderné energetice, o čemž také Fico v Moskvě jednal, o dodávkách pro elektrárny a podobně. Řekl, že by to ohrozilo energetickou bezpečnost Slovenska. Zelenskyj pravděpodobně bude nadále trvat na tom, že minimálně EU by proti Rusku měla i v této oblasti zavést přísnější sankce.

Vánoce na Ukrajině

Ukrajinci se teď už také připravují na Vánoce. Mnozí je začali slavit s většinou Evropy, tedy podle gregoriánského kalendáře místo juliánského, kterým se řídí pravoslavná církev.

Už loni rozhodl ukrajinský parlament na základě Zelenského návrhu, že jediným dnem Vánoc pro pravoslavnou církev Ukrajiny a řeckokatolickou církev Ukrajiny bude 25. prosinec, nikoli 6. a 7. leden, kdy se to v minulosti slavilo stejně jako v Rusku.

Ovšem na Ukrajině je společnost multietnická, multikonfesionální. Takže Vánoce budou slavit jinak Rumuni nebo Arméni, kteří žijí na Ukrajině. Budou je pravděpodobně dál slavit v lednu. A jinak je bude slavit patriotická část Ukrajiny nebo ateisti.

K dispozici je také průzkum, jak se oslavy na Ukrajině změnily. Loni slavila Vánoce už v prosinci nadpoloviční většina Ukrajinců. Jenom 17 procent zůstávalo u lednového data. Zajímavé ale je, že asi 11 procent Ukrajinců slaví Vánoce jak v prosinci, tak v lednu.

Pro Ukrajince jsou Vánoce hodně náboženský svátek, což souvisí s příklonem k pravoslavné církvi Ukrajiny, ale také stejně jako u nás i rodinný svátek.

Tradice jsou oproti Česku trošku jiné. Liší se region od regionu, ale tím hlavním je, že u stolu by neměl chybět nikdo z rodiny. Stůl bude pokrytý sněhobílým ubrusem. Do jeho rohů se kladou stroužky česneku, které mají odpudit zlé duchy. Podobnou funkci má také diduch, tedy snop z ječmene nebo pšenice, tradiční ukrajinské obilniny, který se vnáší do hodovní místnosti, klade se do kouta a má symbolizovat odkaz mrtvých předků.

Z jídel patří k nejdůležitějším kuťa, tedy kaše z pšenice, ovsa nebo ječmene vařená ve vodě. A zapíjí se uzvarem, nealkoholickým nápojem připravovaným z rozinek.

Složitá situace na frontě

Chybět u rodinného stolu budou ti, kdo jsou na frontě. A situace není pro Ukrajinu příliš příznivá. Přicházejí zprávy o dalších velmi prudkých bojích, zejména v oblasti Donbasu, Kurachova, u Pokrovsku, ale také na jiných místech Ukrajiny.

Dál umírají jak vojáci, tak civilisté. V neděli zemřeli tři civilisté v Chersonské oblasti a Chersonu, který je neustále ostřelovaný ruskou armádou.