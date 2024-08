Ukrajině se povedlo dostat z upadajícího zájmu. Čas ukázal, co Kyjevu u Kursku jde, říká analytik

„Ukrajina plní své cíle,“ napsal v pondělí o bojích v ruské Kurské oblasti ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Řekl, že cílem vpádu ukrajinských sil do Ruska je vytvořit nárazníkovou zónu. Moskva mezitím ohlásila dobytí další vsi u Pokrovsku na východě Ukrajiny, kde pokračují těžké boje. „Rusové ztrácí denně velké množství techniky,“ řekl pro Radiožurnál Tomáš Řepa, analytik Katedry teorie vojenství Univerzity obrany. Rozhovor Moskva/Kyjev 21:28 19. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dopady ukrajinského ostřelování v ruském městě Kursk | Foto: Anatoliy Zhdanov | Zdroj: Reuters

Ukrajinský prezident se ve své zmínce o vývoji v Kurské oblasti odvolával na hlášení hlavního velitele ukrajinských ozbrojených sil Oleksandra Syrského. Žádné podrobnosti nedodal. Co o postupu Ukrajinců v Rusku víme?

Operace začala před asi čtrnácti dny, nejdřív nebylo přesně známo, o co Ukrajincům půjde. Teď už je to trochu jasnější. Když se podíváme na mapu, tak pojmenování nárazníkové pásmo by mohlo odpovídat. Není to velký průlom do hloubky, maximálně 30 kilometrů na území Ruska.

Je to ale něco, co mění dynamiku války, operaci doprovází řada argumentů, proč do toho Ukrajinci šli. Některé z nich jsou jasné už teď, jiné budou jasnější s odstupem času.

Slyšeli jsme, že důvodem vpádu do Ruska bylo vytvoření nárazníkové zóny, která Rusům zabrání útočit přes hranici na Ukrajinu. Dává to z vojenského hlediska smysl?

Svým způsobem ano, protože když se podíváme na mapu, tak celá západní část obsazené Kurské oblasti přiléhá k ukrajinské hranici. Je to pásmo připomínající nějaký geometrický útvar, který bude pro Ukrajince snáze ubránitelný i proto, že jejich logistika tam dosáhne, takže nárazníkovým pásmem bychom to nazvat mohli.

Jde o to, jak budou postupovat Rusové. Ukrajinci v pondělí zničili třetí most ze severu, který propojuje oblast přímo u hranice s územími dál od ní. Nebude tak jednoduché pro Rusy tam dostat posily. Víme o několika stovkách ruských vojáků, kteří uvízli za řekou Oskol.

Today, I addressed Ukrainian Ambassadors at a time when the world is shedding its last and very naive illusions about Russia—illusions that have significantly hindered our defense. Ukrainian warriors continue their defensive operation in the designated areas of the Kursk region.… pic.twitter.com/quFznyBO5h — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2024

Obrovské nasazení

Podle Kyjeva ukrajinská armáda ovládá v ruské Kurské oblasti přes 1000 čtverečních kilometrů. Co obnáší kontrolovat území nepřítele?

Obrovské nasazení a logistiky, pravidelnou rotaci vojáků, neuvěřitelné množství různých přesunů, transportů. Určitě to bude klást další nároky na už tak velmi vytíženou ukrajinskou armádu. Zálohy vyhodnotili tak, že pro ně je důležité nasadit je tady.

Minimálně z informačního pohledu se tím i Ukrajině povedlo se dostat z upadajícího zájmu, protože přeci jen válka už trvá dlouho, dva a půl roku a protahuje se. Ochota partnerů i zemí, které podporují Ukrajinu dlouhodobě, není bezbřehá.

Znamená to, že to, co tím Ukrajinci získali, je pro ně důležitější než to, že jim třeba chybějí vojáci, zbraně a munice někde jinde?

Ano. U Pokrovsku na Donbase naopak se daří postupovat Rusům, byť to není průlom, který by narušil celou ukrajinskou obranu. Je to pozvolný pokrok, kterého tam Rusové dosahují.

Kdyby posily a rezervy byly na směřovány tam, tak by asi ruský postup byl buď ještě pomalejší, nebo by nebyl žádný. Ale z ukrajinského pohledu byl důležitější směr protiúderu přímo na ruskému území u Kursku.

U Pokrovsku probíhají těžké boje. Jaká je tam teď pro Ukrajince situace?

Velice těžká, nemá smysl to lakovat na růžovo. Na úsecích, kam tlačí Rusové, tak nemají Ukrajinci k dispozici síly, aby postupu dokázali úplně zamezit. Jestli se to do budoucna změní a Rusové se vyčerpají, protože ztrácí denně velké množství techniky, lidí a tak dále, uvidíme.

Tlak je takový, že Ukrajinci to řeší tak, že z nějaké pozice ustoupí a zakopou se o kousek dál. Je to taková vyčerpávající taktika. Nechme Rusy zajít trochu dál a na tom je dál unavíme a zvýšíme jim ztráty.