Uprchlý oligarcha uplácí z Moskvy voliče, tvrdí policie před prezidentskými volbami v Moldavsku

Vozíky stoupají po kolejích horské dráhy prudce nahoru. Teď se otáčejí a už to přijde. Už jsme v cíli, byla to pěkná jízda.

„To je všechno zásluha bývalého starosty Ilana Šora. Pro místní dělá první poslední, Orhei se považuje za jeho město. A jen díky němu jsou taky všechny atrakce v tomto parku pro děti i všechny ostatní vždycky zdarma,“ říká Vadim, který mě na horskou dráhu pozval, aby byla víc zatížená a mohla se vůbec rozjet.

Neměl moc na výběr, protože Šorův Orheiland je ve větrném odpoledni celkem prázdný. Mezi centrifugou, skákacím hradem, prolézačkami a domem vzhůru nohama se tady prohání jen spadané listí.

Podle Vadima, který přijel z Oděsy, není Ilan Šor, odsouzený loni k 15 letům vězení za krádež miliardy dolarů z moldavských bank, opravdovým zločincem. Prý je jenom v opozici. Názory většiny obyvatel Orhei na bývalého starostu ale většinou nejsou tak jednoznačné, jak potvrzuje 40letý informatik Denis.

„Jestli se ptáte na můj názor, tak já osobně Šora nepodporuju. Ale na druhou stranu jsem docela spokojený s tím, co se za jeho vlády udělalo nejen v Orhei, ale v celém okrese. Všechna infrastruktura, cesty, osvětlení, to přišlo s ním. Město v porovnání s ostatním Moldavskem vzkvétá. Pokud jde ale o nedělní volby, tak budu podporovat současnou prezidentku Maiu Sanduovou a cestu do Evropy,“ odhaluje.

Utekl do Moskvy

Ilan Šor z Moldavska před trestním stíháním utekl. V Moskvě prý založil firmy na obcházení sankcí. Před dvěma týdny ho taky moldavská policie obvinila, že s jednou ruskou bankou převedl Moldavanům před volbami miliony dolarů, aby nakoupil jejich hlasy.

Následovnici bývalého starosty v čele Orhei Taťjánu Kočuovou zatkla minulý týden policie kvůli podezření z nelegálního financování politické strany. Někteří o motivaci moldavských úřadů pochybují, ale jedinou horlivou stoupenkyní Ilana Šora, kterou v Orhei potkávám, je nakonec knihovnice Jevdokija.

„Takový člověk, jako je Ilan, ctí kulturu, jazyk a náboženství každého člověka, což je v dnešní době velmi důležité – všechny nakrmit a smířit. Ilan má charakter, čistou duši a dokázal nám, že se postará o všechny. Takový člověk by měl být prezidentem Moldavska,“ myslí si.

Prezidentské volby zřejmě vyhraje Maia Sanduová, i když sotva v prvním kole. S evropským referendem je to složitější. Někteří analytici si myslí, že vláda by neměla tolik tlačit na pilu. Dát si přímo do ústavy cíl vstoupit do Evropské unie budí rozpaky i u části proevropských voličů, mimo jiné kvůli možné reakci Ruska.