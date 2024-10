Od začátku letošního roku zahynulo ve vodách Lamanšského průlivu 52 migrantů, což je nejvyšší počet za léta, kdy úřady vedou tyto statistiky. Uvedla to Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), podle níž se úmrtím dalo zabránit. Experti soudí, že cesta je pro migranty riskantnější než dříve, protože pašeráci lidí čluny čím dál více přetěžují ve snaze maximalizovat zisk, napsal web stanice BBC. Londýn 23:17 9. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V kanálu La Manche letos zemřelo nejvíce migrantů od začátku evidence. Převaděči přetěžují lodě | Foto: Borja Suarez | Zdroj: Reuters

Podle statistik IOM dosud byl pro přistěhovalce snažící se dostat do Británie nejtragičtější rok 2019, kdy jich zemřelo 50. Do tohoto počtu však bylo zahrnuto i 39 vietnamských migrantů, kteří se udusili při snaze přejet hranici v nákladním prostoru kamionu. Letos většina obětí cesty utonula nebo zemřela z jiného důvodu při cestě po moři.

Britské ministerstvo vnitra uvádí, že zatímco v roce 2019 byl průměrný počet lidí na jednom člunu 11, letos je to 53.

„Zčásti se to dá vysvětlit tím, že pašeráci používají větší čluny. Ale důkazy hovoří o tom, že pašeráci plní každý člun více a více lidmi. To zvyšuje riziko pro lidi na palubě,“ sdělil BBC expert na migraci z Oxfordské univerzity Peter Walsh.

Podle britských úřadů dorazilo od začátku roku do země na lodích přes Lamanšský průliv 22 000 migrantů. To přibližně odpovídá loňskému počtu, ale je to výrazně méně než předloni, kdy připlulo rekordních 45 000 lidí.

Průliv je častou, leč nebezpečnou cestou pro nelegální migraci z Francie do Británie, kterou využívají migranti z Afriky i Blízkého východu. Mluvčí ministerstva prohlásil, že organizátoři cest „se starají jen o zisk“.

Londýn v současnosti usiluje o užší spolupráci s Paříží ve snaze rozbít pašerácké gangy a znemožnit ilegální a nebezpečné cesty průlivem. IOM apelovala na úřady, aby zpřístupnily pro migranty legální cesty do země a tím snížily riziko, které přistěhovalci podstupují.