V Podněstří jsou přerušené dodávky tepla a teplé vody. Plyn dostával region přes Ukrajinu od Gazpromu

V moldavském separatistickém regionu Podněstří, kde žije přibližně 450 tisíc obyvatel, jsou přerušené dodávky tepla a teplé vody do domácností. Napsala to agentura Reuters, podle níž k výpadku došlo poté, co Rusko přestalo dodávat plyn do střední a východní Evropy přes Ukrajinu. „Není topení ani teplá voda,“ řekla nejmenovaná pracovnice místní energetické společnosti Tirasteploenergo a dodala, že neví, jak dlouho bude situace trvat.

Kišiněv 17:06 1. ledna 2025