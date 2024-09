V Sasku a Durynsku skončily zemské volby. Očekává se vítězství AfD a propad stran vládní koalice

Ve východoněmeckých spolkových zemích Sasko a Durynsko v neděli lidé volili poslance zemských parlamentů. Očekává se, že přinejmenším u durynských voličů nejvíce bodovala strana Alternativa pro Německo (AfD), která je označovaná za pravicově populistickou až krajně pravicovou. Výrazné ztráty naopak nejspíš zaznamenají strany celoněmecké vládní koalice kancléře Olafa Scholze. Rozpad vlády v Berlíně ale kvůli tomu nečeká. Drážďany/Erfurt 18:04 1. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V nedělních zemských volbách se v Durynsku očekává vítězství AfD. | Foto: Karina Hessland | Zdroj: Reuters

Volební místnosti se v Durynsku i Sasku otevřely v 8.00, uzavřely se v 18.00. Momentálně se čeká na první prognózy a předběžné výsledky. Konečné výsledky by mohly být k dispozici v noci na pondělí.

V Durynsku se dvěma miliony obyvatel se podle předvolebních průzkumů očekává vítězství AfD, kterou zde do voleb vedla jedna z nejkontroverznějších tváří strany: Björn Höcke.

Vystudovaného učitele dějepisu soud opakovaně potrestal pokutou za použití nacistického hesla Vše pro Německo. Pokud by se průzkumy potvrdily, poprvé od druhé světové války by ve volbách zvítězila strana řazená ke krajní pravici.

V Sasku, které má zhruba čtyři miliony obyvatel a sousedí s Českem, svedla podle sondáží AfD boj o první místo s Křesťanskodemokratickou unií (CDU) dosavadního premiéra Michaela Kretschmera.

„Musí to být saská unie. Jsme tu v Sasku, nenecháme si do toho mluvit. Jdeme vlastní saskou cestou,“ řekl Kretschmer u volební urny v Drážďanech. Jeho CDU vládne Sasku od roku 1990.

Kolem poledne byla volební účast v Durynsku 32 procent a v Sasku necelých 26 procent, v obou případech tedy zhruba stejná jako v zemských volbách v roce 2019. Započítáni ovšem nejsou lidé, kteří se rozhodli hlasovat korespondenčně, v případě Saska jde přitom až o čtvrtinu oprávněných voličů.

Hlasování se obešlo bez větších incidentů. Policie v Erfurtu se zabývá mimo jiné nápisy, které se objevily poblíž volebních místností a které lídra AfD Höckeho označovaly za nacistu.

Neúspěch tradičních stran

Pozornost v nedělních volbách se soustředila také na novou levicovou protestní stranu Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW), která se odštěpila od postkomunistické Levice.

V obou spolkových zemích, které vznikly po zániku Německé demokratické republiky (NDR), by mohla skončit na třetím místě. Vzhledem k tomu, že většina zavedených stran odmítá spolupráci s AfD, mohla by se následně BSW dostat i do obou zemských vlád.

Povolební jednání přitom budou zřejmě složitá, obzvlášť v Sasku, kde by se do sněmu mohly dostat jen tři strany: CDU, AfD a BSW. Strany Scholzovy berlínské vlády – sociální demokraty (SPD), zelené a svobodné demokraty (FDP) – totiž zřejmě u voličů neuspěly.

Předvolební odhady připisovaly SPD v Sasku i Durynsku jen kolem šesti procent hlasů. Zelení a FDP bojovali o setrvání v zemském parlamentu, podle průzkumů by nemuseli překonat pětiprocentní hranici.