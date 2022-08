Ukrajina se snaží cílit na ruské zásoby munice, aby tak omezila jeho výhodu, říká bezpečnostní analytik

Ukrajina informovala o devíti zničených ruských letadlech za poslední den. Ukrajinské síly na svém Facebooku napsaly, že se tak stalo na vojenském letišti na Krymu. Rusko mluví o samovolných explozích munice. Podle agentury TASS je 13 zraněných, jeden člověk zemřel. „Čím mohla Ukrajina zaútočit je předmětem spekulací,“ říká pro Radiožurnál Vojtěch Bahenský z katedry bezpečnostních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Kyjev 21:21 10. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zkušební palba z tří raketových systémů HIMARS na Ukrajině (ilustrační foto) | Foto: USA Today Network | Zdroj: Reuters

Jaké vysvětlení těch explozí na Krymu se vám v tuto chvíli jeví jako nejpravděpodobnější?

Já si myslím, že to je v podstatě mezi dvěma scénáři. Buď to skutečně mohl být ukrajinský úder nějakými domácími střelami, ať už upravenými protilodními řízenými střelami nebo nějakými prototypy balistických střel krátkého dosahu. Nebo skutečně mohlo jít o nějakou operaci na místě. Samozřejmě je možné, že to byla nehoda, nebo také mohla být nějaká sabotážní operace přímo na zemi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čím by mohla ukrajina útoči je předmětem spekulací. Na ruskou munici se ale zaměřuje dlouhodobě, říká bezpečnostní analytik

Mohly by samovolné výbuchy munice, o kterých mluví ruská strana, zničit devět letadel?

Pokud vám exploduje skladiště munice nebo místa kde ji skladujete, ta může mít tendenci samozřejmě případně jednoho výbuchu odpálit další části munice do větší vzdálenosti. To jsme si vyzkoušeli ostatně v České republice při výbuchu skladu ve Vrběticích.

To znamená, že tam skutečně je možné, že dojde k řetězové reakci. A krom toho vojenská letadla obecně to není velmi odolný kus techniky proti takovémuto typu explozí nebo šrapnelů. To znamená, že je možné, že více letadel mohlo být poškozeno, takovým způsobem, že nebudou opravitelná, minimálně v dosažitelné době.

Ví už se víc o tom, o jaký typ letadel mělo jít, která byla zničena?

Tak my víme, jaká letadla na té základně byla před tím, než k explozi došlo. Jedná se Suchoje 24, Suchoje 30 a Iljušiny 76. Nicméně samozřejmě nemáme informace o tom, která z nich byla nebo nebyla zničena.

ONLINE: Ukrajinské vzdušné síly uvádí devět zničených ruských letadel při výbuchu na Krymu Číst článek

Z druhé strany má Ukrajina nějaké důvody, aby se k případnému úspěšnému útoku na okupovaném Krymu raději nehlásila?

Tak tam mohou být teoreticky dva důvody. Buď Ukrajina nechce odhalit nějakou schopnost, kterou má a kterou využila k tomu, aby ten útok provedla. Nebo druhý důvod může být, že se chce vyhnout možnému využití toho útoku v Rusku v zájmu nějaké další mobilizace obyvatelstva pro podporu té války.

Ukrajina cílí na ruskou munici

Má Ukrajina zbraně, kterými by mohla zaútočit na Krym ve chvíli, když ty exploze byly vlastně víc než 200 km od frontové linie?

Toto je předmětem řady spekulací. Někteří autoři tvrdí, že by to mohl být údery balistickými střelami odpalovanými z HIMARSu, respektive M270. Já to vidím jako nepravděpodobné, protože Amerika minimálně doposud byla velmi zdrženlivá, pokud jde o dodávky těchto zbraní.

To, o čem se spekuluje, je buď použití protilodní řízení, střel Neptun, které zřejmě stály za potopení křižníku Moskva, upravených pro útok proti pozemním cílům, což není nemožné. Ostatně Rusko takto některé střely už využívalo v tomto konfliktu.

Nebo prototyp domácích balistických střel krátkého dosahu, které Ukrajina před válkou vyvíjela, byť tam informace nejsou jasné z hlediska, kolik jich případně mohou mít, zda pár kusů nebo se jim povedlo skutečně jak zprovoznit jejich výrobu.

Rusové ostřelovali Dněpropetrovskou oblast. Zemřelo 13 lidí a 11 je zraněno, uvedl šéf oblasti Číst článek

Agentura Reuters píše, že mohlo jít o práci partyzánských sabotérů. Co se ví o působení partyzánů na Ruskem okupovaných územích?

Myslím, že tam se ví skutečně velmi málo v tomto ohledu. Já bych si to netroufl příliš komentovat. Myslím, že určitě není vyloučené, že by se tam mohlo podařit operovat. Nicméně nemyslím si, že o tom máme více informací, že by to šlo dále komentovat.

Můžeme v poslední době pozorovat nějaké systematičtější ničení ruských základen a skladů zbraní na Ruském území?

Nemyslím si, že to je nějaký zásadní trend poslední doby. V Rusku během války došlo v celé řadě různých explozí nebo nehod, které samozřejmě nevíme zcela jistě, čím byly způsobeny.

Spekulací byla celá řada, nicméně v posledních měsících se Ukrajina velmi snažila cílit na ruské zásoby munice, aby tak omezila Ruskou výhodu v dělostřelectvu primárně. To znamená, že v tomto ohledu tam určitě trend je.