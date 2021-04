Odbory v americkém Amazonu nevzniknou. Při hlasování na skladě v Alabamě vyhráli odpůrci

Část zaměstnanců internetové společnosti Amazon neuspěla s návrhem založit v distribučním centru v americkém státě Alabama odbory. Zatímco proti hlasovalo 1798 zaměstnanců, pro se jich vyslovilo 738, ukázalo v pátek uzavřené sčítání hlasů. Na průběh dohlížela celostátní odborová organizace zaměstnanců maloobchodu, velkoobchodu a obchodních domů (RWDSU). Birmingham 21:45 9. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlasování předcházela kampaň obou táborů. | Zdroj: Reuters

K vítězství byla třeba prostá většina. Iniciátoři hlasování se chtějí proti výsledku odvolat, protože jej firma podle nich nezákonně ovlivňovala.

Britský server BBC označil událost za historickou. V případě opačného výsledku by totiž vznikly první americké odbory v této firmě, která je v USA druhým největším zaměstnavatelem. V Evropě se už zaměstnanci tohoto giganta internetového obchodu v odborech sdružují, a to v Česku.

Hlasy se sčítaly v Birminghamu ve státě Alabama. Zástupci Národní rady pro pracovní vztahy počítali každý hlas ručně.

Předseda RWDSU Stuart Appelbaum v tiskovém sdělení ve čtvrtek signalizoval, že pokud hlasování nedopadne ve prospěch odborů, obrátí se RWDSU jakožto celostátní odborová organizace na soud. Amazon se k tomu zatím nevyjádřil.

Souboj kampaní

„Náš systém se pokazil a společnost Amazon toho plně využila. My budeme na radu pro pracovní vztahy apelovat, aby přiměla Amazon k přijetí zodpovědnosti za jeho nezákonné a nehorázné chování v této kampani,“ uvedl Appelbaum, aniž svá obvinění doložil. „Ale abyste mě špatně nepochopili - toto je i tak důležitý okamžik pro pracující lid. Jeho hlas bude vyslyšen,“ dodal odborový předák.

Jak zástupci odborů, tak představitelé Amazonu zahájili před hlasováním ráznou kampaň, aby získali většinu zaměstnanců na svou stranu. Amazon ve skladu v Bessemeru například nechal vyvěsit letáky, které upozorňovaly na nevýhody členství v odborech. Svolával povinné porady, na kterých zaměstnance přesvědčoval, že být v odborech není dobrý nápad, a také připomínal, že už v Alabamě nabízí mzdu, která je více než dvojnásobkem minimální mzdy, a že k tomu ještě platí prémie. Upozorňoval také, že s členstvím v odborech jsou spojeny poplatky, které ale pracovníkům automaticky lepší pracovní podmínky nezajistí.

Hlasování pracovníků distribučního centra Amazonu v Alabamě přilákalo pozornost celostátních i zahraničních médií. Ve prospěch zaměstnanců se vyjadřovali profesionální sportovci, hvězdy Hollywoodu i prezident Joe Biden, zvolený za Demokratickou stranu. Za 26 let existence Amazonu je to teprve podruhé, co jeho američtí zaměstnanci hlasovali o návrhu založit odbory. V roce 2014 se proti podobnému návrhu vyslovili zaměstnanci skladu ve státě Delaware.