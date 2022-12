Západ Zelenského přeceňuje, když si myslí, že je lídrem celého národa, říká ukrajinistka Víchová

Volodymyr Zelenskyj je v očích Západu výraznou politickou osobností a lídrem, který táhne celý národ. Podle ukrajinistky Lenky Víchové je však jako politik přeceňovaný a strhává na sebe příliš pozornosti, která se potom nedostává jiným. „Někteří lidé se tam musí držet a nebýt výraznými, protože to Zelenského a jeho okolí velmi znervózňuje,“ upozorňuje. OSOBNOST PLUS Praha/Kyjev 22:59 20. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Obyčejné lidé na Západě Zelenského přeceňují tím, že si myslí, že je tím lídrem, který táhne celý ukrajinský národ. Je prezidentem země a vrchním velitele,“ vysvětluje Víchová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou Osobnost Plus Barbory Tachecí. Hostem je ukrajinistka Lenka Víchová

„A myslím, že jde o nepochopení ukrajinského národního charakteru, protože Ukrajinec si nevybírá cara, toho jediného lídra. Ukrajinec si historicky vybírá hejtmana, to znamená prvního mezi rovnými,“ dodává.

Podle ní se tak opomíjí množství hrdinů, kteří padli nebo bojují ve válce. Ti totiž pravděpodobně budou v příštích letech, až válka skončí, představovat v politickém životě Ukrajiny určitou sílu.

Likvidace politického vedení

Podle Víchové však osobnost Zelenského nepřeceňuje jen Západ, ale i Ruská federace, a to zejména pokud by byly pravdivé informace, které se v posledních dnech objevují v západním tisku a objevovaly se i na začátku útoku na Ukrajinu.

„Sama jsem mluvila s muži, kteří bránili Irpiň nebo severovýchod Ukrajiny bez toho, aniž by měli kontakt s ukrajinskou armádou.“ Lenka Víchová

A sice že že Vladimir Putin chtěl zlikvidovat politické vedení Ukrajiny.

„V tomto případě jde ale rovněž o nepochopení národního charakteru, jen opačně. Právě v únoru jsme totiž viděli, že velké procento Ukrajinců vzalo svůj život do vlastních rukou. Sama jsem mluvila s muži, kteří bránili Irpiň nebo severovýchod Ukrajiny bez toho, aniž by měli kontakt s ukrajinskou armádou. To znamená, že likvidací ukrajinského politického vedení by se Rusku nic nepovedlo,“ říká Víchová.

Zelenskyj vs. Porošenko

V posledních volbách, kdy současný prezident zvítězil nad Petrem Porošenkem, však Zelenskyj vystupoval striktně proti válce.

„Zelenskyj dnes plní volební program Porošenka, to jeho heslem bylo ,jazyk, víra, armáda‘.“ Lenka Víchová

„Bojoval proti Porošenkovi, který upozorňoval na to, že jsme ještě nevyhráli, válka pokračuje, že se musíme připravit, udržovat armádu bojeschopnou a postarat se o hybridní instrumenty, kterými se Ruská federace vklínila do Ukrajiny, jako je jazyk, kultura a náboženství,“ popisuje Víchová.

Zelenskyj naproti tomu razil tezi, že stačí přestat střílet a s Putinem se domluvit. „Takže Zelenskyj dnes plní volební program Porošenka, to jeho heslem bylo ,jazyk, víra, armáda‘,“ upozorňuje Víchová.

Důležitou roli v současnosti vedle armády sehrává i právě náboženství. Pravoslavná církev moskevského patriarchátu je totiž jedním z instrumentů Ruska na Ukrajině. Ještě za vlády Porošenka však došlo k odstřižení ukrajinské větve a ke vzniku nové ukrajinské církve.

Ukrajinistka Lenka Víchová | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

„Ruská federace zakořenila na Ukrajině hybridním způsobem a využívala média. Využívala i toho, že každý, kdo sáhne na média, sahá na svobodu projevu, a k tomu využila náboženství. Každý, kdo sáhne na určitou církev, sahá na svobodu vyznání a tak dále. Tyto instrumenty jsou tak velice nebezpečné, mnohdy i nebezpečnější než konvenční zbraně,“ dodává Víchová.

Poslechněte si celou Osobnost Plus Barbory Tachecí v audiozáznamu nahoře v článku.