1. 11. 2013 |Martin Dorazín |Zprávy ze světa

Kvůli drsným podmínkám v Murmansku eskortuje policie tři desítky zadržených aktivistů Greenpeace do několika vazebních věznic v Petrohradě, a to už v nejbližších hodinách nebo dnech. Oznámila to agentura Interfax s odkazem na zdroje v silových ministerstvech.