Prezidentův mluvčí Ovčáček se omluvil ‚za selhání‘ záchranářům i policistům. Opilý skončil v nemocnici

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček se v sobotu omluvil za incident z noci ze čtvrtku na pátek, kdy byl podle serveru AKTU.cz.opilý a agresivní převezen do střešovické nemocnice. Mluvčí označil své chování za výjimečné selhání, kterého lituje. Televizi CNN Prima NEWS řekl, že v uplynulých týdnech a měsících zažíval velký tlak. Praha 15:22 18. prosince 2021

„Pan prezident byl v nemocnici, byly zde různé dramatické okolnosti kolem sestavení vlády a bylo to hodně náročné období, které jsem v životě ještě asi nezažil,“ řekl Ovčáček televizi. Dodal však, že se nechce na nic vymlouvat.

„Chci se všem omluvit –⁠ záchranářům, policistům i panu taxikáři za to, co se stalo. Bylo to výjimečné selhání, kterého mi je nesmírně líto,“ řekl Ovčáček CNN Prima NEWS. Na twitteru napsal, že se omlouvá a prosí o odpuštění.

Oznámení z pátečního rána

„V pátek okolo 3 hodin ráno vyjížděli pražští policisté k oznámení, kdy v Dělnické ulici v Holešovicích se nacházel muž ve vozidle taxislužby a odmítal toto vozidlo opustit. Policisté po příjezdu na místo zjistili, že muž, ročník 1979, je silně pod vlivem alkoholu, a tak ho posléze záchranná služba odvezla na vyšetření do nemocnice,“ řekl v sobotu ČTK k incidentu mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

„Muže jsme ošetřili a poté transportovali do Ústřední vojenské nemocnice za asistence policie, s opilostí a drobným úrazem hlavy,“ uvedla mluvčí záchranářů Jana Poštová.

Ovčáček se v pátek dopoledne nezúčastnil v Lánech na Kladensku jmenování nové vlády Petra Fialy.

„Nesmírně mě mrzí, protože jsem určitě mnoho lidí zklamal, třeba i své blízké a spolupracovníky. Mohl jsem tím ublížit i panu prezidentovi,“ pokračoval Ovčáček. Prezident Zeman byl na mluvčího „nesmírně laskavý“.