Vyhozené statisíce. Vinařský fond registroval značku Bublina pozdě, s názvem ho předběhl restauratér

„Bude se jmenovat, řekl bych velmi výstižně a nepřekvapivě Bublina,“ řekl o nové národní značce vín šéf Vinařského fondu Zbyněk Vičar ve vysílání Českého rozhlasu na konci září. Do kampaně podle jeho slov zatím organizace z příspěvků vinařů i státu už investovala asi čtvrt milionu korun.

„Čím obecnější název je, tím vyšší je riziko, že to Úřad pro průmyslové vlastnictví nezaregistruje. Ale vyhodnotili jsme, že má smysl do toho jít,“ vysvětlil Vičar.

Z veřejné databáze ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví vyplývá, že registraci na totožný název tři dny před Vinařským fondem podal pražský restauratér a kavárník Jan Horešovský.

Vinaři odmítají pochybení

„Bohužel je to poměrně dost nepříjemná situace, můj vztah k tuzemským vinařům je veskrze pozitivní,“ obhajuje se Horešovský s tím, že o Bublině dříve neslyšel.

Bublinou chce nazvat vinný bar zaměřený výhradně na šumivá vína. Projekt připravuje už několik let. O záměru Vinařského fondu se dozvěděl až po odevzdání přihlášky k registraci známky. Vinařský fond pochybení odmítá, a to i přesto, že značku veřejně v předstihu několik měsíců propagoval, ale o její faktický zápis požádal až na konci října.

„Počkáme, jak ta registrace dopadne, a připravíme se na obě varianty. Buď to, že se nám to podaří zaregistrovat, anebo že se to nepodaří,“ komentuje situaci Zbyněk Vičar s tím, že kampaň je v tuto chvíli pozastavena.

Jan Horešovský je ochoten se zástupci fondu jednat. „Dokonce si myslím, že si můžeme, pokud budeme mít stejné cíle, i nějakým způsobem pomoct,“ míní Horešovský.

Nová národní značka po vzoru například Svatomartinského, jehož ochrannou známku Vinařský fond také vlastní, by měla pomoci zastavit setrvalý pokles v prodeji tuzemských vín z jihu Moravy.