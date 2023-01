Důvody Pavlova úspěchu. Zabral ‚geniální‘ slogan o řádu a klidu i plná náměstí. A zvládl i virózu

Kampaň mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby do velké míry určoval Andrej Babiš (ANO) a jeho tým. Bez řady aspektů velmi úspěšné kampaně vítězného Petra Pavla by ale rozdíl mezi oběma finalisty nemohl být tak velký. Že se konečný výsledek nijak nelišil od průzkumů, lze vysvětlit právě jak Babišovými chybami, tak Pavlovými úspěchy. Server iROZHLAS.cz přináší jejich analýzu. Analýza Praha 5:00 31. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výlepy kandidátů Andreje Babiše a Petra Pavla | Zdroj: Profimedia

Sociologické agentury měřily možný souboj Pavla s Babišem zhruba dvacetkrát, ve všech případech přesvědčivě zvítězil generál ve výslužbě a výsledek v poměru 58:42 se potvrdil i poslední lednový víkend během druhého kola prezidentských voleb.

Hlasování ale předcházely dva týdny vyhrocené kampaně, během které se expremiér snažil Pavlovu pozici ze všech možných úhlů ostřelovat.

Babišovým neúspěchům se iROZHLAS.cz analyticky věnoval v pondělí, nyní připravil důvody Pavlova úspěchu.

Řád a klid

Kandidaturu ohlásil bývalý šéf české armády a vysoký představitel NATO Petr Pavel na začátku září. Na první pohled zaujalo heslo, které si pro kampaň vybral: Vraťme Česku řád a klid.

Petr Pavel

@general_pavel Jsem připraven a jdu do toho! Protože mi není jedno, jaká Česká republika bude. Jak se tady bude žít nám všem, našim dětem a vnoučatům. Budu dále sloužit naší zemi, tak, jak jsem to dělal celý život. Vraťme Česku řád a klid. 288 6098

Zatímco jeho soupeři se do tohoto sloganu často trefovali, podle oslovených odborníků to byla skvěle vybraná komunikační zkratka. Pavel jako bývalý voják totiž v celé kampani vystupoval umírněně a klidně. Obzvlášť ve srovnání s Babišem.

„Jestliže je srovnávací laťkou Babiš, tak jemu se v energičnosti a emotivnosti těžko vyrovnáte,“ přiblížila vedoucí Katedry marketingové komunikace a PR na IKSŽ FSV UK Denisa Hejlová.

„Mnozí lidé, kteří si říkali, že by nebyl takový problém mít Babiše jako prezidenta, najednou viděli, že by to problém byl. Ve srovnání s Pavlem je Babiš nepředvídatelný,“ doplnila ji politoložka, expertka na politický marketing a kolegyně z Univerzity Karlovy Anna Shavit.

Politolog z Masarykovy univerzity Vít Hloušek heslo „řád a klid“ chválil s tím, že i díky němu Pavel v kampani působil čitelně. „Kdo chtěl, tak v něm mohl vidět generála ve výslužbě, který dosáhl vysokého postavení v NATO. Tím pádem logicky ztělesňoval prozápadní a proevropský směr české politiky,“ popsal pro iROZHLAS.cz.

Brněnský politolog heslo dokonce označil za „geniální“, protože podle něj znamenalo i stabilitu a přijatelnost pro lidi, kteří jej v prvním kole nevolili.

Podpora poražených

To se váže s dalším z významných faktorů, které pomohly rozhodnout o hladkém Pavlově vítězství, a totiž jasná podpora Danuše Nerudové a Pavla Fischera, kteří celé dva týdny vystupovali jasně na Pavlovu podporu a objeli s ním řadu mítinků.

Prezidenská kampaň Petra Pavla na Staroměstském náměstí | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pavla z poražených kandidátů svým voličům doporučili i Marek Hilšer a Karel Diviš, klíčoví ale byli Nerudová s Fischerem. U nich dvou se hrálo o více než 1 115 000 hlasů.

Jak vyplynulo z analýzy agentury PAQ Research pro Český rozhlas, ve druhém kole přišlo Pavla podpořit zhruba 90 % jejich voličů.

Graf si můžete zvětšit na celou obrazovku.

Tvrdé jádro

Přestože Babiš na Pavla všemožně útočil, snažil se ho vykreslit jako válečného štváče, loutku nebo vládního kandidáta, neodlákal takřka žádné jeho voliče z prvního kola.

Naopak vyhrocenou kampaní, která podle Hejlové byla až „maďarská“ či „orbánovská“, Babiš podle dat PAQ o přibližně 430 tisíc voličů z prvního kola přišel, byť nalákal přes 600 tisíc nových.

„Na část voličů mohla kampaň zafungovat úplně obráceně. Strach je nebezpečný a myslím, že prolomil určitou hranici vkusu a možná spíš aktivizoval Babišovy odpůrce,“ mínila Shavit.

„Naopak Pavlově řádu a klidu dodalo nový impulz i to, že se do jeho kampaně zapojili dobrovolníci Danuše Nerudové,“ doplnila odbornice na politický marketing.

Z dalších voličských přelivů, které pro Český rozhlas agentura vypracovala, vyplynulo i to, že Pavel dokázal mimořádně zaujmout voliče neparlamentních stran. Většinu jeho elektorátu sice tvořili voliči vládních koalic Spolu, Pirátů a STAN, přibližně 680 tisíc ale dokázal nabrat i z vod Přísahy, ČSSD, komunistů a dalších.

To je dalším důkazem slabin Babišovy kampaně, které jsme popisovali v pondělním textu. Expremiér totiž v mnohokrát zdůrazňoval, že chce být „hlasem tří milionů voličů, kteří nemají zastoupení“. Odkazoval tím k ANO, SPD a právě neparlamentním stranám. Voličské přelivy ale ukázaly, že úspěchy na tomto poli slavil Pavel.

Turné po náměstích

Podle brněnského politologa byl neopomenutelným faktorem, který Pavlovi pomohl, úspěch čtyř jeho velkých mítinků v Ústí nad Labem, Ostravě, Brně a Praze.

Zatímco sociální sítě a média se plnily fotografiemi plných náměstí na jeho podporu, Babišovy akce v regionech měly daleko menší úspěch a lákaly mnoho expremiérových odpůrců.

„Jeden z důvodů, proč Babiš ukončil kontaktní kampaň, jistě bylo, že už se ty akce skoro nedaly natočit tak, aby nebylo vidět, že tam nemá příliš příznivců, a naopak mnoho odpůrců,“ uvedl pro iROZHLAS.cz Hloušek.

Doplnil také, že plná náměstí nepůsobila pozitivně jen na Pavlovy příznivce, měla i velký zprostředkovaný vliv, kdy návštěvníci těchto akcí dál šířili atmosféru a náladu, která je provázela.

Prezidentská kampaň Petra Pavla v Ústí nad Labem | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prezidenská kampaň Petra Pavla na Staroměstském náměstí | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Viróza

Přesně v polovině dvoutýdenní kampaně mezi prvním a druhým kolem přišla pro Pavla komplikace, která mu mohla velmi uškodit. Zřejmě ve čtvrtek 19. ledna v Ostravě nebo v pátek 20. v Brně se nachladil a do nedělního duelu v České televizi přišel pod prášky a mluvil značně ochraptělým hlasem.

V kombinaci s tím, že do debaty na poslední chvíli neočekávaně dorazil Babiš, který účast dříve opakovaně odmítl, to byly pro Pavla horké chvilky.

„Nemoc ho v debatě na ČT určitě limitovala. Pozorný divák mohl slyšet jeho popotahování a vidět to bylo i na jeho výrazu. Pokud debata trvá dlouho jako tato, tak i jen fyzicky vydržet se soustředit není nic jednoduchého,“ popsala marketingová odbornice Hejlová.

Podle Hlouška ale Pavel situaci ustál a zůstal ve svém tradičním klidu. „Nenechal se vyprovokovat k žádnému verbálnímu napadání, a tak dál působil důstojně. To mu u voličů muselo velmi pomoci,“ domníval se.

Nakonec nemoc během pár dní přemohl, byť kvůli ní musel zrušit pondělní návštěvu Kolína, úterní cestu do Příbrami a debatu na serveru Novinky.cz přesunout z pondělka na středu.

O celé kampani mezi prvním a druhým kolem se Pavel vyjádřil, že nebyla vedena způsobem, který by mu byl vlastní. „V kampani toho zaznělo hodně, mnohdy jsme se ale věnovali spíše tématům, která byla nastolována v rámci strašení, než abychom se bavili o konkrétních možnostech, jak řešit aktuální problémy,“ řekl v jednom z povolebních rozhovorů.

A podotkl, že jeho hlavním tématem budoucích týdnů bude rozptýlení obav šířených o něm během kampaně.

Petr Pavel po vyhlášení výsledků voleb | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz