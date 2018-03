18. 3. 2017 |Anna Kottová |Zprávy z domova

Ve věku 84 let zemřel v sobotu kardinál Miloslav Vlk. Na Facebooku a Twitteru to oznámil pražský arcibiskup Dominik Duka. Vlk trpěl rakovinou plic s metastázami do kostí. Většinu svého života bojoval s totalitním režimem, kvůli kterému se nemohl naplno věnovat kněžské činnosti. V roce 1991 byl jmenovaný arcibiskupem pražským a primasem českým. O tři roky později obdržel titul kardinála od papeže Jana Pavla II.