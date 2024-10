I s převahou jednoho hlasu bychom vládli se Spolu, říká dosavadní hejtman Libereckého kraje Půta

Jak křehká bude koalice v Libereckém kraji, pokud uskupení Stačilo! uspěje se žalobou na výsledky voleb? „Na našem prvním jednání zastupitelského klubu jsme řešili i tuto situaci. I když ji považuji za mimořádně nepravděpodobnou, tak jsme si řekli, že i v takovém případě jsme připraveni spolupracovat v rámci koalice se Spolu,“ říká Martin Půta z hnutí Starostové pro Liberecký kraj v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Liberec 0:10 5. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Půta | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Do zastupitelstva v Libereckém kraji se dostaly čtyři subjekty. Vítězní Starostové mají dvacet mandátů, druhé ANO osmnáct, třetí Spolu pět mandátů a koalice SPD a Trikolory dva. Koalice s hnutím ANO tedy z vašeho pohledu nepřicházela v úvahu?

My jsme se s hnutím ANO dvakrát sešli, myslím stejně, jako se s hnutím ANO sešla koalice Spolu. Mluvili jsme o možnostech, které máme před sebou, jaké jsou varianty koalice.

Po těch dvou schůzkách jsme měli zastupitelský klub a vlastně od všech zastupitelů zaznělo, že preferují spolupráci s koalicí Spolu, a tou cestou jsme se také vydali.

To ale neznamená, že bychom nechtěli v zastupitelstvu mluvit se zastupiteli ANO nebo zastupiteli SPD. Stejně jako v minulém volebním období jim budeme chtít nabídnout pozice ve vedení výborů, v komisích rady kraje a také v dozorčích radách krajských společností.

Já vidím krajskou politiku víc jako komunální a myslím, že spolupráce tam má být víc, než kolik jí třeba vidíme v Parlamentu.

Jako příklad dohody ANO s vládními zastupiteli může sloužit Ústecký kraj, kde se vítězné ANO dohodlo s ODS a uskupením Lepší sever. Hejtmanem má být poslanec a bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec. Jak myslíte, že se vám bude vzájemně spolupracovat?

Já jsem s Richardem Brabcem poměrně intenzivně spolupracoval zhruba rok, když byl ministr životního prostředí, na podkladech pro česko-polskou dohodu ohledně Turówa, takže jsme se potkávali docela často.

Já s ním budu spolupracovat rád a stejně intenzivně jako s jeho předchůdcem, panem hejtmanem Schillerem nebo panem hejtmanem Bubeníčkem. Jsme sousední kraje, máme hned několik oblastí a několik témat, ve kterých musíme spolupracovat: třeba v oblasti veřejné dopravy.

Těsná většina?

Uskupení Stačilo! chybělo osm hlasů k dosažení pětiprocentní hranice nutné pro zisk mandátu. Její zástupci avizovali, že se obrátí na soud se žádostí o přepočet výsledků. Myslíte, že s takovou žádostí mohou uspět?

Podle posledních informací už se na soud obrátili. Chtějí přepočet v několika konkrétních okrscích. Já to nebudu hodnotit dřív, než o jejich žalobě na výsledek voleb rozhodne krajský soud.

Je to samozřejmě jejich právo, to je potřeba zmínit: každý politický subjekt, každý občan má možnost se k výsledkům voleb do nějakého termínu vyjádřit a žádat nějaké korekce. Tady nemám žádný důvod nedůvěřovat jak českému volebnímu systému, tak krajskému soudu, že žádost odpovědně posoudí a vyhodnotí v nějakém termínu.

Vybavuje se vám, jestli už v minulosti nějaká podobná žaloba v Libereckém kraji uspěla?

V Libereckém kraji nikdy podobná žaloba podána nebyla, ale vím, že v minulých krajských volbách, v roce 2020, podobným způsobem postupovala myslím TOP09 na Vysočině. Tam to bylo méně, myslím, že dokonce o jediný hlas nedosáhla té pětiprocentní hranice, a výsledek voleb se tam neměnil – což ale neznamená, že tady nemůže situace být jiná.

Čistě teoreticky, pokud by se pochybení potvrdilo a Stačilo! se do zastupitelstva dostalo, získalo by dva mandáty. Co by to znamenalo pro vaši koalici Spolu pro Liberecký kraj a Starostové pro Liberecký kraj?

Čísla jsou taková, že my bychom přišli o jeden mandát, Spolu by přišlo o jeden mandát, měli bychom 23 hlasů z pětačtyřiceti a těsnou většinu jednoho hlasu v zastupitelstvu.

My jsme na našem prvním jednání zastupitelského klubu řešili i tuto situaci. I když ji považuji za mimořádně nepravděpodobnou, tak jsme si s mými kolegyněmi a kolegy řekli, že i v takovém případě jsme připraveni spolupracovat v rámci koalice se Spolu a s tou třiadvacítkou kraj další čtyři roky řídit.

S převahou jednoho hlasu by to byla opravdu velmi křehká většina. Jak pevná pozice je to s pěti hlasy?

Je to podobné. Základní princip je, že když zastupitelé chtějí být zastupiteli, předpokládám, že všichni budou na zastupitelstva a na výbory chodit a že budeme debatovat o materiálech, které bude zastupitelstvo projednávat.

Jsem zvyklý se dívat úplně stejně na návrhy, které předkládá třeba rada kraje, jako na doporučení nebo návrhy, které předkládají výbory nebo jednotliví zastupitelé, bez ohledu na to, jestli jsou to zastupitelé koaliční, nebo opoziční.

Takže za mě by se situace nezměnila, nicméně, je to samozřejmě problém především s docházkou: ne vždy na všechna zastupitelstva přijdou úplně všichni zastupitelé, někdo může být nemocný, bylo by to o něco složitější. Nicméně já mám zkušenost, už poměrně historickou z let 2012-2014, kdy jsme s třiadvacítkou dva roky v krajském zastupitelstvu byli schopni vládnout.

Proč hodlá koalice koupit hotel Ještěd? A uvažuje dlouholetý hejtman Půta stále o vstupu do celostátní politiky, pokud jej soud po desetiletém řízení shledá nevinným? Poslechněte si celý rozhovor nahoře v článku.