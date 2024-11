Myslivcům se nelíbí zapojení policistů do odstřelu divočáků. ‚Neplníte plán,‘ brání rozhodnutí ministr

Během první noci (z 4. na 5. listopadu 2024) řízeného odstřelu zastřelili policejní střelci na Jablonecku pět divokých prasat. Speciální ostřelovače si vyžádalo ministerstvo zemědělství, protože se v regionu nedaří zastavit šíření nákazy africkým morem prasat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Marek Výborný (KDU-ČSL): „Myslivecká sdružení z různých důvodů, personálních, časových, nejsou schopny splnit úkol, aby se africký mor prasat vymýtil.“

Nasazení policejních střelců se ale nelíbí mysliveckým sdružením. Podle průzkumu, který policie a Česká zemědělská univerzita před odstřelem provedla, je v honitbách Rádlo a Vratislavice nad Nisou minimálně 200 divočáků. Jestli se podaří jejich stavy minimalizovat, ale zatím není jasné.

„Říct, kolik střelíme divočáků, je hádání z křišťálové koule, nicméně ten problém je, že myslivci, bohužel, neplní plán,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL. „Myslivecká sdružení z různých důvodů, personálních, časových, nejsou schopna splnit úkol, aby se africký mor prasat vymýtil,“ dodal.

„Jsme stavěni do pozice, že za to můžou myslivci,“ nelíbí se místopředsedovi Českomoravské myslivecké jednoty Miloši Fischerovi. „Je tady spousta vlivů, kdy my nedokážeme ovlivnit stavy zvěře. Myslivci dělají opravdu, co můžou a co jde,“ tvrdí.

Ani podle předsedy okresního mysliveckého spolku z Jablonce nad Nisou Václava Langra není kritika honiteb Rádlo a Vratislavice oprávněná: „Místní spolek všechno, co po něm chtěli, splnil, a přesto je teď prezentovaný, že to nezvládá,“ řekl.

Řízený odstřel divočáků potrvá na Jablonecku a Liberecku do poloviny prosince.

