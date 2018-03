10. 5. 2014 |Stanislav Janalík |Regiony

Lidem z ostravských Fifejd by se do čtyř let mohlo lépe dýchat. Státní podnik Diamo vybírá firmu, která odtěží zbytek ropných kalů po bývalé rafinérce Ostramo. Místní by si i v létě mohli po letech konečně bezstarostně otevřít okno.