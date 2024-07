Hasiči zasahují při likvidaci vosích hnízd ve veřejném prostoru nebo v ohrožení života. Výjezdů přibývá

Včely, vosy a jiný nebezpečný hmyz v létě 2024 výrazně zaměstnávají hasiče a záchranáře. Oproti předchozímu roku počty výjezdů výrazně stouply napříč republikou. Liberec 12:47 28. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V případě, že se hnízdo vyskytne na soukromém pozemku a hmyz neohrožuje nijak životy lidí, musí se jeho majitelé obrátit na odbornou firmu (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay

Včelí roj nebo vosí hnízdo u štítu chaty. I takové jsou zásahy hasičů. Například těm v Libereckém kraji takových výjezdů výrazně přibylo. Vyšší počet zásahů spojených s nebezpečným hmyzem evidují taky krajští záchranáři.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hasičům v Libereckém kraji přibylo výjezdů k odstraňování včelích a vosích hnízd. Likvidují je ale jen v případě, že ohrožují okolí, jinak si lidé musí přivolat specializovanou firmu

Od začátku letních prázdnin 2024 krajští hasiči vyjíždí k nebezpečnému hmyzu v podstatě každý den. Zasahovali u bezmála 40 takových případů. V roce 2023 jich přitom bylo 13, počet tak vzrostl zhruba o dvě třetiny.

Zásahy se většinou týkaly včelích rojů nebo třeba vosích hnízd. Hasiči ale vyjíždí pouze k případům, kdy je v ohrožení lidský život nebo je hmyz na veřejném prostranství.

„Profesionální hasiči zasahují v takových případech především v okamžiku bezprostředního ohrožení osob, a také na veřejných místech, u škol, na dětských hřištích nebo v kempech a rekreačních areálech, na dětských táborech a podobně,“ upřesnila mluvčí hasičů Jaroslava Benešová pro Český rozhlas Liberec.

Poprvé v Česku. Ochránci přírody u Plzně objevili invazivní sršeň asijskou, specializuje se na lov včel Číst článek

V případě, že se hmyz vyskytne na soukromém pozemku a neohrožuje nijak životy lidí, musí se jeho majitelé obrátit na odbornou firmu.

Pozor při pití nápojů

Za první dva týdny letních prázdnin roku 2024 zasahovali u 84 případů alergických reakcí na hmyzí bodnutí krajští záchranáři. Uvedli to na sociální síti. Nejčastější příčinou bylo vosí bodnutí.

Doporučují proto vyvarovat se pití z lahví a plechovek. Nápoje doporučují přelívat do sklenic, kde je bodavý hmyz mnohem lépe viditelný. V případě, že lidé o své alergii na hmyz vědí, měli by u sebe mít potřebné léky, například adrenalinové pero. Pokud lidé po bodnutí hmyzem zaznamenají potíže s dýcháním, měli by okamžitě volat linku 155.