19. 10. 2014 |Lenka Jansová, mkp |Zprávy z domova

Dva poražení ministři a jeden vítěz. I tak by se daly z pohledu vládních kandidátů shrnout volby do třetiny senátu. Svůj senátorský mandát obhájil na Kladensku ministr pro lidská práva a legislativu Jiří Dienstbier z ČSSD. Jeho stranický kolega Marcel Chládek souboj ve volebním obvodu Louny prohrál. A do senátu se nedostal ani ministr dopravy z hnutí ANO Antonín Prachař. Složení vlády to bezprostředně neovlivní.