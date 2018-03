místopředseda

14. 11. 2013 |Jana Čermáková |Zprávy z domova

TOP 09 má zájem o jedno místopředsednické křeslo v Poslanecké sněmovně. Po jednání s ČSSD o podobě nové dolní komory to připustil předseda strany Karel Schwarzenberg. On sám by rád vedl zahraniční výbor.