Vše směřuji k olympiádě. Moderní pětiboj je krásný sport, zasloužil by si více pozornosti, říká Vlach

„Sezona je dlouhá, v krátkodobé připravě se musím soustředit na několik kvalifikačních závodů na olympijské hry, třeba na mistrovství světa,“ říkal ze soustředění ve Velké Británii na konci loňského léta Martin Vlach.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si první díl seriálu Radiožurnálu Sport Olympijský rok o moderním pětibojaři Martinu Vlachovi

Na světovém šampionátu potřeboval k přímé kvalifikaci na olympijské hry vybojovat medaili. Ale pro moderní pětibojaře nebyl světový šampionát ani zdaleka poslední šancí, jak se do Paříže dostat, proto Martin Vlach kladl důraz na dlouhodobý trénink.

„Pro mě je kvalifikace priorita. V přípravě vše směřuji k olympiádě, hlavně v šermu se snažím něco změnit. A to nejde ze dne na den,“ přibližuje Vlach.

Na olympiádu do Paříže odjedou čtyři čeští moderní pětibojaři. Kvótu se podařilo naplnit poprvé v historii Číst článek

Kromě šermu skýtá moderní pětiboj také plavání, běh, střelbu a koňský parkur. V průběhu seriálu Olympijský rok tak Martin Vlach navštíví například stáj.

„Mám rodinu, malého syna a partnerku. S nimi chci trávit maximum času. A chtěl bych dokončit studium na Právnické fakultě,“ svěřuje se český moderní pětibojař, který měl za sebou možná jeden z nejnáročnějších roků života.

„Chci lidem přiblížit moderní pětiboj, je to krásný sport a zasloužil by si více pozornosti. A kdyby kvůli tomu někdo začal s jakkýmkoliv sportem, to by byl krásný bonus. V určitém věku je důležíté, aby si tím každým prošel, protože to člověku do života hodně dá,“ vyprávěl loni v červenci Martin Vlach. Zmiňovaný světový šampionát mu podle představ nevyšel. Vše tak záviselo na tom, jak se Vlach připraví na olympijskou sezonu.